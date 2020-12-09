

*15:45JST ディア・ライフ---墨田区にマンション開発用地を取得

ディア・ライフ<3245>は8日、東京都墨田区にマンション開発用地を取得したと発表。

物件は、都営地下鉄浅草線・東京メトロ銀座線「浅草」駅、都営地下鉄浅草線「本所吾妻橋」駅から徒歩圏に位置する。都心の主要ビジネス・商業エリアへのアクセスが良好で、交通利便性に優れている。物件周辺には、浅草寺や雷門、東京スカイツリー等の観光名所があり、「浅草寺仲見世通り」や「千束通り商店街」など生活利便施設も充実している。

同社は、同物件に都心接近性・生活利便性を志向する単身者・DINKS 層向けの地上10階建、総戸数26戸のマンションを開発し、国内外の投資家・マンション販売会社・一般事業法人等に供給していくとしている。《ST》