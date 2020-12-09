マーケット RSS

 

ディア・ライフ　墨田区にマンション開発用地を取得

2020年12月9日 15:45

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*15:45JST ディア・ライフ---墨田区にマンション開発用地を取得
ディア・ライフ<3245>は8日、東京都墨田区にマンション開発用地を取得したと発表。

物件は、都営地下鉄浅草線・東京メトロ銀座線「浅草」駅、都営地下鉄浅草線「本所吾妻橋」駅から徒歩圏に位置する。都心の主要ビジネス・商業エリアへのアクセスが良好で、交通利便性に優れている。物件周辺には、浅草寺や雷門、東京スカイツリー等の観光名所があり、「浅草寺仲見世通り」や「千束通り商店街」など生活利便施設も充実している。

同社は、同物件に都心接近性・生活利便性を志向する単身者・DINKS 層向けの地上10階建、総戸数26戸のマンションを開発し、国内外の投資家・マンション販売会社・一般事業法人等に供給していくとしている。《ST》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. NY原油：反落で45.76ドル、ウイルス感染の増加などが嫌気される
  2. NY株式：NYダウ148ドル安、新型ウイルス感染急拡大で景気見通し悪化
  3. 日経平均テクニカル:3日続落、5日線下降開始で短期調整を確認
  4. 利益確定の流れが強まる可能性があるが27000円タッチに現実味【クロージング】
  5. NY株式：NYダウ104ドル高、早期のワクチン配布期待
  1. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測
  2. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編
  3. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　後編
  4. 国内株式市場見通し：メジャーＳＱ控え日経平均は踊り場に、上昇トレンドは不変（訂正）
  5. 相場展望12月7日号　米株は好調ながら、日本株では外国人が先物売りに転換 　来年1月20日までは『ハネムーン期..
  1. 日経平均の株高はいつまで続く?
  2. 三菱ケミカルHDが後場一段高、三菱ケミカルとENEOSに石化事業統合の観測
  3. EV時代の到来で原油の時代は終焉するのか?
  4. 郵政3銘柄が活況高、日本郵政がかんぽ生命、ゆうちょ銀の株式売却予定を発表
  5. 12月のアノマリーから年末相場を読み解く　前編

広告

写真で見るニュース

  • 新型「QX55」（画像: 日産自動車の発表資料より）
  • 新登場したエクリプス クロスPHEVモデル（画像: 三菱自動車発表資料より）
  • マツダの特別仕様車シリーズ「Black Tone Edition」（画像: マツダ発表資料より）
  • (c) 123rf
  • 宇宙からのライブ配信によるカウントダウン映像の想像図 （c） KIBO宇宙放送局
  • (c) 123rf
  • 「魔女がいっぱい」(c) 2020 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

ISS内欧州実験棟「コロンバス」内に設置された国際商用実験サービス「ICE Cubes Facility」 （c）ESA/NASA

史上初、新型コロナ治療薬実験をISSで実施　ESAの計画に国内企業も参加

画像はイメージです。

コロナ後はデジタル通貨の到来!?

12月21日の夜空　(c) 国立天文台

397年ぶりに木星と土星が大接近　12月21日の夜空で

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体