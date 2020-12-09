フジプレアムが後場一段高、大型経済対策を受け追尾型太陽光発電システムなどに注目集まる

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記事提供元：日本インタビュ新聞社
■地方移住者のエコ住宅購入に最大100万円の補助など好感
フジプレアム<4237>(JQS)は12月9日の後場、一段高となり、取引開始後に一時ストップ高の417円(80円高)をつけて急激な出直りとなっている。
追尾型太陽光発電システム、超軽量太陽電池モジュールなどを製造し、政府の大型経済対策の中に、炭素ゼロ社会に向けた技術開発基金2兆円、地方移住者のエコ住宅購入に最大100万円の補助、などが盛り込まれ、追い風になる期待が出ている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
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