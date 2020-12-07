トミタ電機　大幅に反落、21年1月期第3四半期の営業赤字1.18億円、計画未達懸念で売り優勢／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:52JST <6898> トミタ電機 1485 -393
大幅に反落。21年1月期第3四半期累計（20年2-10月）の営業損益を1.18億円の赤字（前年同期実績は1.43億円の赤字）と発表している。中国市場でのフェライトコア販売が牽引し、売上高が1.2％増の8.06億円と伸びた一方、売上原価は4.2％増の6.48億円に膨らんだ。通期予想は0.09億円の黒字（前期実績は2.02億円の赤字）で据え置いているが、計画未達に対する懸念から売り優勢となっている。《FA》
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