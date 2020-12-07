エイチームは第1四半期の営業利益2.5倍など注目され急伸

関連記事
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■エンタメ事業の収益が拡大しEC事業は黒字転換
エイチーム<3662>(東1)は12月7日、急伸一段高となり、9時20分にかけて一時ストップ高の1112円(150円高)まで上げて活況高となっている。
12月4日の取引終了後に第1四半期連結決算(2020年8～10月)を発表し、営業利益が前年同期の2.5倍、純利益は同3.4倍だったため注目集中となった。エンターテインメント事業の収益が拡大し、EC事業が黒字に転換。7月通期の予想は変更しなかったが、上振れ期待が出ている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・【特集】資源関連株の「温故知新」相場も一考余地（2020/08/03）
・【注目銘柄】テクノフレックスは２Ｑ上ぶれ着地業績に５Ｇ関連人気がオンして続急伸（2020/10/07）
・【注目銘柄】大木ヘルスケアは１Ｑ好業績を見直して２Ｑ決算発表に期待を高めて小反発（2020/10/15）
・【編集長の視点】コーナン商事は連続最高純益を手掛かりにＨＣ業界の最割安株買いが再燃し急反発（2020/10/22）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 三桜工業は新型熱電素子や全固体電池が注目され一段高で始まる 12/ 7 09:29
- 個別銘柄戦略:トヨタ紡織やメディアドゥなどに注目 12/ 7 09:12
- ナトコ、スクリーンＨＤ◆今日のフィスコ注目銘柄◆ 12/ 7 08:55
- ランサーズは売り一巡感、21年3月期黒字化予想 12/ 7 08:49
- 恵和は急伸、20年12月期は利益上振れの可能性、12月17日付で東証1部指定 12/ 7 08:46
広告
広告
広告