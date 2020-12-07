エイチームは第1四半期の営業利益2.5倍など注目され急伸

■エンタメ事業の収益が拡大しEC事業は黒字転換

エイチーム<3662>(東1)は12月7日、急伸一段高となり、9時20分にかけて一時ストップ高の1112円(150円高)まで上げて活況高となっている。

12月4日の取引終了後に第1四半期連結決算(2020年8～10月)を発表し、営業利益が前年同期の2.5倍、純利益は同3.4倍だったため注目集中となった。エンターテインメント事業の収益が拡大し、EC事業が黒字に転換。7月通期の予想は変更しなかったが、上振れ期待が出ている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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