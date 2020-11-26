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オムロンはマラドーナ氏の「心臓発作」も思惑材料視され上場来の高値を更新

2020年11月26日 11:15

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■米社と提携し心電計付き血圧計など米国はじめグローバル展開

　オムロン<6645>(東1)は11月26日、続伸一段高となり、10時にかけて一時9220円(280円高)まで上げて上場来の高値を連日更新した。

　電子体温計や歩数計などのヘルスケア製品が新型コロナによる生活変化を受けて好調なほか、26日は、サッカーのスーパースター、マラドーナ氏が「心臓発作で倒れ、帰らぬ人となった」(スポニチAnnexより)と伝えられ、心疾患領域で様々なデバイスとサービスを提供する米アライブコア社(カリフォルニア州)と提携することなども材料視されている。

　米アライブコアとは、2017年3月に資本・事業提携を行い、19年にはアライブコア社が持つ心電計測および心電図の解析技術とオムロンの血圧測定技術を用いた心電計付き血圧計「Complete」を米国で発売し、現在もグローバルで展開している。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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