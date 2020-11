ポーター「タンカー」×村上隆、お花＆ドクロを配したバッグ - 全長1mの肩掛けできるお花クッションも

ポーター(PORTER)は、アーティストの村上隆とコラボレーションしたアイテムを2020年11月20日(金)より順次発売する。

■ポーター×村上隆コラボ再び

吉田カバン創業85周年を記念して、ポーターと村上隆が再タッグ。2019年にコラボレーションして以来、ポーターの代名詞「タンカー(TANKER)」シリーズと村上隆の代表的な“お花”を融合させたコラボレーションアイテムを継続的に展開してきた。

■お花&ドクロを融合したネイビーの「タンカー」

今回は、「タンカー」にフォーカスしたコンセプトショップ「ポーター エクスチェンジ」の限定シリーズ「PX タンカー」で人気の5型をベースに、ネイビーカラーを採用したバッグを展開。“お花”の一部に“ドクロ”を溶け込ませた、インパクトのあるアートを落とし込んだデザインが特徴だ。それぞれのバッグには取り外し可能な“お花”のぬいぐるみが付属されており、内装や付属の巾着にも“お花”のプリントがあしらわれている。

「2WAYヘルメットバッグ」は、ポーターの「ヘルメットバッグ」をリサイズし、タブレット端末などを収納するのにちょうどいい大きさに仕上げたバッグ。フロントには、財布やスマートフォンなどを取り出しやすい2つの前ポケットが配されている。

たっぷり容量の「2WAYドクターズバッグ」は、1~2泊程度のトラベルバッグやジムバッグなどにぴったりのサイズ感が魅力。メインコンパートメントは開口部が大きく開き、衣類やシューズなども出し入れしやすい。両サイドにはホックとベルクロで開閉するポケットがあしらわれており、ペットボトルなどを収納できる。

さらに、前ポケット、背面ポケットを備え、身の回りの小物を携帯するのに便利な「バーティカルショルダーバッグ」や、巾着型の「2WAYツールバッグ」、定番ウエストバッグの半分ほどのコンパクトなサイズ感に仕上げた「ファニーパック」などが登場する。

■全長1mの“お花”ぬいぐるみも

加えて、ポーター エクスチェンジ、Tonari no Zingaroなど限定で「お花クッション」も展開。吉田カバンオリジナルの生地を採用し、全長1mにも及ぶビッグサイズのクッションに仕上げた。背面にはドクロの刺繍を施し、デザインにアクセントをプラス。ショルダーストラップがあしらわれているので、観賞用やインテリアにはもちろんのこと、肩から掛けてバッグのように楽しむことも可能だ。

【詳細】

ポーター×村上隆

発売日:2020年11月20日(金)

発売店舗:ポーター エクスチェンジ(渋谷・大阪)、Tonari no Zingaro 実店舗

※ポーター フラッグシップストア(表参道・丸の内・大阪)、ポーター スタンド、吉田カバンオフィシャルオンラインストア、Tonari no Zingaro ウェブショップでは、11月21日(土)~発売。

・2WAY ドクターズバッグ 98,000円+税

・2WAY ツールバッグ 92,000円+税

・2WAY ヘルメットバッグ 74,000円+税

・バーティカルショルダーバッグ 68,000円+税

・ファニーパック 64,000円+税

・お花クッション 98,000円+税 ※ポーター エクスチェンジ、吉田カバンオフィシャルオンラインストア、Tonari no Zingaro 実店舗・ウェブショップ限定発売

※完全数量限定につき、なくなり次第終了。

※店舗ごとに発売日、販売方法、販売アイテムは異なる。当日の状況によりやむを得ず販売方法を変更する場合あり。

【掲載問い合わせ先】

ポーター 表参道

TEL:03-5464-1766