

*06:30JST 米国株式相場は反落、新型コロナ急増やFRBの緊急融資プログラム縮小を警戒（20日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（20日）

DEC20

Ｏ 25505（ドル建て）

Ｈ 25770

Ｌ 25435

Ｃ 25745 大証比+205（イブニング比+45）

Vol 4000



DEC20

Ｏ 25505（円建て）

Ｈ 25765

Ｌ 25420

Ｃ 25740 大証比+200（イブニング比+40）

Vol 22280

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（20日）

トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ファナック<6954>、ソニー<6758>、ファーストリテ<

9983>、任天堂<7974>、ＨＯＹＡ<7741>、資生堂<4911>、富士フイルム<4901>、エーザイ<4

523>、ＴＤＫ<6762>など、対東証比較（1ドル103.86円換算）で全般堅調。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 142.13 1.21 7381 29

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 33.13 1.42 6882 133

6954 （FANUY） ファナック 23.96 0.30 24885 365

6758 （SNE） ソニー 89.98 1.13 9345 110

9432 （NTTYY） NTT 24.13 0.20 2506 14.5

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 78.51 -1.49 81540 410

7974 （NTDOY） 任天堂 66.32 -0.50 55104 554

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.54 0.06 472 7.9

7267 （HMC） ホンダ 28.78 0.33 2989 12

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 121.21 0.72 12589 44

8001 （ITOCY） 伊藤忠 53.62 0.45 2784 19.5

8316 （SMFG） 三井住友 6.14 0.00 3189 36

6902 （DNZOY） デンソー 25.00 0.08 5192 51

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 52.98 -0.74 5503 50

8411 （MFG） みずほＦＧ 2.77 0.03 1438 23.5

6503 （MIELY） 三菱電 28.56 0.50 1483 -1

8031 （MITSY） 三井物 358.86 -3.98 1864 21.5

4901 （FUJIY） 富士フイルム 54.95 0.04 5707 28

4911 （SSDOY） 資生堂 69.39 0.37 7207 36

7733 （OCPNY） オリンパス 20.10 0.12 2088 21.5

6702 （FJTSY） 富士通 26.01 -0.06 13507 2

5108 （BRDCY） ブリヂストン 18.10 0.43 3760 15

8267 （AONNY） イオン 29.32 0.52 3045 0

7751 （CAJ） キヤノン 18.49 0.16 1920 11

8802 （MITEY） 菱地所 17.48 0.28 1815 19

6301 （KMTUY） コマツ 24.61 0.42 2556 37.5

9735 （SOMLY） セコム 24.60 0.56 10222 57

4523 （ESALY） エーザイ 75.10 0.34 7800 58

1925 （DWAHY） 大和ハウス 32.43 0.59 3368 28

7201 （NSANY） 日産自 9.45 0.30 491 5.2

2503 （KNBWY） キリン 21.68 0.23 2252 20

8591 （IX） オリックス 74.45 -0.40 1546 21

8604 （NMR） 野村ＨＤ 4.96 0.00 515 6

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 133.29 1.41 13843 243

6645 （OMRNY） オムロン 82.20 0.04 8537 97

7270 （FUJHY） SUBARU 10.44 0.20 2169 12.5

8053 （SSUMY） 住友商 12.88 0.08 1338 13

6723 （RNECY） ルネサス 4.43 0.17 920 -2

6586 （MKTAY） マキタ 51.94 0.90 5394 64

3407 （AHKSY） 旭化成 19.34 0.34 1004 14.3

6988 （NDEKY） 日東電 40.16 0.77 8342 32

3938 （LN） LINE 51.95 0.44 5396 16

1928 （SKHSY） 積水ハウス 18.30 -0.10 1900 -3

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.07 0.04 3189 -16

8002 （MARUY） 丸紅 59.60 0.80 619 10.5

3402 （TRYIY） 東レ 10.86 -0.02 564 4.7

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.82 -0.14 2500 -32

6479 （MNBEY） ミネベア 40.18 0.68 2087 30

7202 （ISUZY） いすゞ 9.69 0.69 1006 3

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 6.77 0.01 3516 6

（時価総額上位50位、1ドル103.86円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

1812 （KAJMY） 鹿島 13.32 1383 32 2.37

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 33.13 6882 133 1.97

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 133.29 13843 243 1.79

8002 （MARUY） 丸紅 59.60 619 10.5 1.73

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 4.54 472 7.9 1.70

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（20日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6753 （SHCAY） シャープ 3.13 1300 -25 -1.89

3101 （TYOBY） 東洋紡 12.99 1349 -18 -1.32

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 4.82 2500 -32 -1.26

7012 （KWHIY） 川重 6.05 1571 -17 -1.07

6839 （FUAIY） 船井電機 0.80 415 -4 -0.95



「米国株式市場概況」（20日）

ＮＹＤＯＷ

終値：29263.48 前日比：-219.75

始値：29437.57 高値：29469.89 安値：29231.20

年初来高値：29964.29 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：11854.97 前日比：-49.74

始値：11892.70 高値：11935.47 安値：11852.51

年初来高値：12108.07 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3557.54 前日比：-24.33

始値：3579.31 高値：3581.23 安値：3556.85

年初来高値：3645.99 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 1.52％ 米10年国債 0.824％

米国株式相場は反落。ダウ平均は219.75ドル安の29263.48ドル、ナスダックは49.75ポイン

ト安の11854.97ポイントで取引を終了した。引き続き全米で新型コロナウィルスの感染拡大

に歯止めがかからないことや、財務省が緊急融資プログラムの一部を年末で失効するようFRB

に要請したとの報道で、金融不安定化への懸念も広がり寄り付き後下落した。一方で新型ワク

チンの年内実用化への期待が下値を支えた。セクター別では、食・生活必需品、銀行が大きく

下落。耐久消費財・アパレル、医薬品・バイオテクは上昇した。

製薬会社のファイザー（PFE）は20日に、同社開発の新型コロナウイルスワクチンの緊急使用

許可（EUA）を米食品医薬品局（FDA）に申請。申請が認められれば、米国では12月から接種

が開始される可能性が高まり、上昇。ビデオ会議のズームビデオ（ZM）は新型コロナウイル

ス感染拡大を受けた規制強化で急伸。また、家庭用品小売りのウィリアムズ・ソノマ（WSM）

は四半期決算が好感され上昇した。一方、ハンバーガーチェーンのシェィクシャック（SHA

K）はアナリストの投資判断引き下げが嫌気され下落。

JPモルガン銀は、21年の第1四半期経済が新型コロナウイルス感染急増でマイナス成長に落ち

込むと悲観的な予想を示した。



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