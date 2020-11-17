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記事提供元：フィスコ
*10:27JST クオールホールディングス---10月マンスリーレポートを発表。処方箋応需枚数の回復が継続
クオールホールディングス<3034>は16日、2020年10月度の調剤報酬および処方箋応需枚数の動向を発表した。
10月単体の処方箋応需枚数は前年同月比3.4%減、調剤報酬は4.9%減となった。
調剤報酬は前年同月比で減少しているものの、処方箋応需枚数の回復が継続するなど改善傾向にある。
11月16日時点のグループ合計出店数は815店舗（うち売店21店舗）となっている。《ST》
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