アールシーコアは新型コロナ影響で21年3月期2Q累計赤字拡大

(決算速報) アールシーコア<7837>(JQ)は11月13日の取引時間終了後に21年3月期第2四半期累計の連結業績を発表した。前年比赤字拡大した。ただし第2四半期は営業黒字だった。新型コロナウイルスの影響で下期も赤字予想だが、受注が徐々に回復傾向であり、後半の挽回を期待したい。株価は安値圏でモミ合う形だ。業績悪化は織り込み済みで下値限定的だろう。第2四半期の営業黒字を好感する可能性もありそうだ。

■21年3月期2Q累計は新型コロナ影響で赤字拡大だが2Q営業黒字

21年3月期第2四半期累計の連結業績は、売上高が前年同期比6.5%減の76億23百万円となり、営業利益が3億79百万円の赤字(前年同期は2億92百万円の赤字)、経常利益が3億92百万円の赤字(同2億84百万円の赤字)、純利益が3億31百万円の赤字(同3億12百万円の赤字)だった。新型コロナウイルスの影響で前年比赤字拡大した。

直販部門は売上進捗が比較的順調で増益となり、BESSパートナーズは拠点増加で赤字縮小したが、販社部門が着工スケジュール長期化で大幅減益だった。なお四半期別に見ると、第1四半期は売上高31億33百万円で営業利益4億21百万円の赤字、第2四半期は売上高44億90百万円で営業利益42百万円の黒字だった。第2四半期は小幅ながら営業黒字だった。

通期の連結業績予想は据え置いて、売上高が20年3月期比9.7%減の159億円、営業利益が6億40百万円の赤字(20年3月期は70百万円の黒字)、経常利益が6億90百万円の赤字(同74百万円の黒字)、純利益が6億円の赤字(同23百万円の黒字)としている。

新型コロナウイルスの影響で下期も赤字予想だが、受注が徐々に回復傾向であり、後半の挽回を期待したい。

■株価は業績悪化織り込み済み

株価は安値圏でモミ合う形だ。業績悪化は織り込み済みで下値限定的だろう。第2四半期の営業黒字を好感する可能性もありそうだ。11月13日の終値は846円、時価総額は約38億円である。(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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