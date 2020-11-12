ファミリー　一時ストップ高、21年3月期の営業利益予想15.1％増、消費回復で販売好調見込む／新興市場スナップショット



*14:17JST <8298> ファミリー 405 +38

一時ストップ高。未定としていた21年3月期の営業利益予想を前期比15.1％増の6.60億円と発表している。個人消費が徐々に回復し、新型プジョー208やプジョーSUV2008、ジープ車の販売好調が継続すると見込む。第2四半期累計（20年4-9月）は前年同期比20.6％減の2.80億円で着地した。車両販売関連事業が順調に推移し、52.3％減の0.74億円にとどまった第1四半期（20年4-6月）から改善した。《FA》