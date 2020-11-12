アクトコール　急落でストップ安、21年9月期の営業利益予想7.87億円、前期12カ月換算比では減益見通し／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*11:01JST <6064> アクトコール 1036 -300
ストップ安。21年9月期の営業利益予想を7.87億円と発表している。前期比増減率は非開示。住生活関連総合アウトソーシング事業で会員拡大を図るほか、決済ソリューション事業で家賃収納代行サービスの導入先獲得を推進する。20年9月期（決算期変更で10カ月の変則決算）は7.53億円で着地しており、12カ月換算との単純比較では減益見通しとなるほか、前日に急伸した反動で売りがかさんでいるようだ。《HH》
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