イルグルム　大幅に続伸、オリコと資本業務提携、ECサイト構築支援プラットフォーム拡販／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*11:00JST <3690> イルグルム 1801 +64
大幅に続伸。完全子会社のイーシーキューブ（大阪市）の一部株式をオリエントコーポレーション<8585>に譲渡し、ECサイト構築支援プラットフォームの拡販に向けた業務提携を推進する基本合意書を締結したと発表している。譲渡株式数は100株（発行済株式総数の10％）で、譲渡価格は1.55億円。譲渡予定日は12月下旬。オリエントコーポレーションは加盟店に対してEC構築支援プラットフォーム「ec-cube.co」の提供を促進する。《HH》
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