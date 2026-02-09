*13:53JST 個人投資家・有限亭玉介：【攻めの内需株】国内のデータセンター特需は今年も継続【FISCOソーシャルレポーター】



※2026年2月1日15時に執筆

今年もAI関連の話題が尽きる事はなさそうです。それに伴い、株式市場ではAIデータセンターへの物色も引き続き盛んになるでしょう。半導体の進化が続くように、データセンターの進化も追っていきたいところです。

改めまして株＆猫ブログ「儲かる株情報『猫旦那のお株は天井知らず』」を執筆しております、有限亭玉介と申します。

データセンターは単なる建物ではなく、電力、通信、冷却、土地といった複数のインフラが必要とされる存在です。そのため、一つのテーマが動けば関連分野へ連鎖的に思惑が広がりやすい特徴がありますな。

御存知の通り、これまでデータセンター向け需要によって株価・業績ともに上げてきた銘柄が散見されました。これほどの大規模な設備投資が行われれば日本経済が潤うだけでなく、技術革新の土壌が整備される事も期待できそうです。電線がより安定的で省電力化したり、冷却装置も電力や騒音などの課題が解消されていくかもしれません。負の側面は、データセンター乱立によって電力不足や周辺住民との衝突も避けられない事ですかねぇ。

ちょうど衆議院選挙もある事ですし、AIによる成長戦略ばかりでなく負の側面への対応も頭に入れている政治家の登場に期待しておりますよ。あたくし達投資家としては、今はこの特需の恩恵をありがたく頂戴したいところです。データセンターは令和の公共投資と考えると、幅広い内需株への思惑もあります。

昨今の外部環境はトランプ大統領の一言で世界がひっくり返ったり、急に地政学リスクが高まったり予測不能です。そんな時は安全な日本の内需株を狙ってみるといいかもしれませんねぇ。

1月27日の米国市場で米コーニングが急伸した事で、日本の電線株に連想買いが入ると電線御三家の古河電気工業＜5801＞、フジクラ＜5803＞、住友電気工業＜5802＞は急動意しました。まだまだデータセンターへの投資は進む可能性があり、日米ともに今後の政策なども追っていきたいところ。

その他にも昨年7月11日に当記事でご紹介した電線関連では電力インフラ系に強いSWCC＜5805＞、昨年12月に子会社が単結晶PLZT薄膜ウエハーの販売を発表した湖北工業＜6524＞、光コネクターを手掛ける精工技研＜6834＞、光測定機や光部品に強いsantec Holdings＜6777＞がデータセンター関連として引き続き注目して参ります。

データセンター向け送配電システム特需で思惑のあるアドソル日進＜3837＞は、上昇トレンドを形成し昨年来高値を更新してきました。昨年12月に配当修正しており、2月5日の決算発表後もトレンド継続するか注視です。

アクリル樹脂派生製品を手掛ける藤倉化成＜4620＞は、フジクラが筆頭株主で20%以上の株式を保有しております。PBR1倍割れで値ごろ感もあり、フジクラ関連として急動意した後はトレンドを形成できるか監視中。

続いてデータセンター建設ラッシュの中でその重要な空調設備を手掛けるのが日比谷総合設備＜1982＞です。莫大な電力を擁するデータセンターが増えるという事…つまりは原子力関連における空調設備投資も増えるという事もあり、業績も堅調です。再び高値を目指せるか注目です。

最後はナラサキ産業＜8085＞です。データセンターや発電所向けに、変圧器の需要が拡大するとの思惑もあり、データセンター事業に強い商社である同社への引き合いも増えるかもしれませんな。決算発表は2月10日です。

