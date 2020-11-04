ＭＫシステム　反発で75日線を捉える

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記事提供元：フィスコ
*13:40JST <3910> ＭＫシステム 945 +48
堅調。10月7日高値1287円をピークに調整が続き、足元では25日線、75日線を割り込み、9月半ば以降の急騰前水準まで調整していた。本日の反発で75日線を捉えており、ボトム形成が意識されやすい。一目均衡表では雲のねじれのタイミングで調整が強まったが、大幅反発で切り上がった雲下限に接近してきている。《FA》
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