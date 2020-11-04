

*11:09JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ファーマフーズ、明治機などがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。



■出来高変化率上位 [11月4日 10:28 現在]

（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<3261> グランディー 23600 3700 537.84% 0.48%

<5803> フジクラ 10314200 2171320 375.02% 23.67%

<1487> 上米債HE 26081 6562.2 297.44% -0.51%

<7037> テノHD 408900 111380 267.12% -6.55%

<3910> MKシステム 295700 81400 263.27% 7.36%

<8101> GSIクレオス 330100 91800 259.59% 10.56%

<1348> MXSトピクス 84120 23648 255.72% 1.02%

<9090> 丸和運輸 295000 108980 170.69% -3.32%

<4591> リボミック 1714200 645280 165.65% 2.72%

<3132> マクニカ富士 285300 123760 130.53% 7.46%

<1326>* SPDRゴール 29858 14468.4 106.37% 1.03%

<4051> GMO-FG 101000 56800 77.82% 10.85%

<1552>* VIX短期 906443 524019 72.98% -6.47%

<7564> ワークマン 419300 254600 64.69% 2.48%

<1580> 日経-1倍 24660 15330 60.86% -1.3%

<1571> 日経インバ 510352 328313.6 55.45% -1.46%

<9613> NTTデータ 5399600 3504280 54.09% 11.46%

<2229> カルビー 531600 351320 51.32% -5.92%

<6334>* 明治機 123700 84600 46.22% 7.37%

<1358> 上場2倍 14347 9857.4 45.55% 2.46%

<3978>* マクロミル 389600 274440 41.96% -1.55%

<6727> ワコム 3561400 2510240 41.87% 0%

<8151> 東陽テク 158100 111880 41.31% 4.49%

<2040> NYダウブル 49786 35505.6 40.22% 4.56%

<3964> オークネット 45800 32900 39.21% -0.52%

<9436>* 沖縄セルラー 34800 25180 38.2% 3.23%

<6668> プラズマ 64900 46980 38.14% 5.24%

<2929>* ファーマフーズ 1705100 1235760 37.98% 5.05%

<7287> 日精機 51800 37580 37.84% -1.78%

<1941> 中電工 53300 39680 34.32% -1.53%



（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》