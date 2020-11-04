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出来高変化率ランキング（10時台）～ファーマフーズ、明治機などがランクイン

2020年11月4日 11:09

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記事提供元：フィスコ


*11:09JST 出来高変化率ランキング（10時台）～ファーマフーズ、明治機などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[11月4日　10:28　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3261> グランディー　　　 23600 　3700　 537.84% 0.48%
<5803> フジクラ　　　　　　10314200 　2171320　 375.02% 23.67%
<1487> 上米債HE　　　　　26081 　6562.2　 297.44% -0.51%
<7037> テノHD　　　　　　408900 　111380　 267.12% -6.55%
<3910> MKシステム　　　　295700 　81400　 263.27% 7.36%
<8101> GSIクレオス　　　330100 　91800　 259.59% 10.56%
<1348> MXSトピクス　　　84120 　23648　 255.72% 1.02%
<9090> 丸和運輸　　　　　　295000 　108980　 170.69% -3.32%
<4591> リボミック　　　　　1714200 　645280　 165.65% 2.72%
<3132> マクニカ富士　　　　285300 　123760　 130.53% 7.46%
<1326>* SPDRゴール　　　29858 　14468.4　 106.37% 1.03%
<4051> GMO-FG　　　　101000 　56800　 77.82% 10.85%
<1552>* VIX短期　　　　　906443 　524019　 72.98% -6.47%
<7564> ワークマン　　　　　419300 　254600　 64.69% 2.48%
<1580> 日経-1倍　　　　　24660 　15330　 60.86% -1.3%
<1571> 日経インバ　　　　　510352 　328313.6　 55.45% -1.46%
<9613> NTTデータ　　　　5399600 　3504280　 54.09% 11.46%
<2229> カルビー　　　　　　531600 　351320　 51.32% -5.92%
<6334>* 明治機　　　　　　　123700 　84600　 46.22% 7.37%
<1358> 上場2倍　　　　　　14347 　9857.4　 45.55% 2.46%
<3978>* マクロミル　　　　　389600 　274440　 41.96% -1.55%
<6727> ワコム　　　　　　　3561400 　2510240　 41.87% 0%
<8151> 東陽テク　　　　　　158100 　111880　 41.31% 4.49%
<2040> NYダウブル　　　　49786 　35505.6　 40.22% 4.56%
<3964> オークネット　　　　45800 　32900　 39.21% -0.52%
<9436>* 沖縄セルラー　　　　34800 　25180　 38.2% 3.23%
<6668> プラズマ　　　　　　64900 　46980　 38.14% 5.24%
<2929>* ファーマフーズ　　　1705100 　1235760　 37.98% 5.05%
<7287> 日精機　　　　　　　51800 　37580　 37.84% -1.78%
<1941> 中電工　　　　　　　53300 　39680　 34.32% -1.53%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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