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記事提供元：フィスコ
*11:00JST クシム---ライツ・オファリングによる第8回新株予約権の発行総数を発表
クシム<2345>は2日、ライツ・オファリング（ノンコミットメント型／上場型新株予約権の無償割当て）により発行する第8回新株予約権の発行総数を発表した。
新株予約権の発行総数は3,976,294株。行使期間の最終日は2020年12月9日を予定している。今後の行使結果については、2020年11月11日から12月16日の間で毎週、一般投資家の行使状況とその時点における発行済株式総数を公表する予定とのこと。《ST》
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