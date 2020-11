「マーベル」の限定カフェが東京・表参道に、『スパイダーマン』サンドウィッチなど劇中メニューを再現

「マーベル」ヒーローをモチーフにしたスペシャルカフェが、トウキョウ ボックス カフェ&スペース 表参道店に期間限定オープン。2020年10月30日(金)から11月29日(日)まで開催される。

■「マーベル」の世界感が楽しめるスペシャルカフェ

「マーベル」カフェでは、“パワー、勇気、才能、正義、仲間…あなたの隠れたパワーを見つけよう!”をコンセプトに、「マーベル」ヒーローたちの世界観を落とし込んだメニューを展開。

店内には、リアルに再現した『スパイダーマン』『アイアンマン』『キャプテン・アメリカ』のフィギュアを設置。また、2021年4月公開予定の映画『ブラック・ウィドウ』のフォトスポットも登場するので、「マーベル」ヒーローたちとの撮影を楽しむこともできる。

■劇中メニューを再現したサンドウィッチなど

展開されるのは、『スパイダーマン』でピーター・パーカーが行きつけの店でいつも注文するメニューをモチーフにした「チキンサンドウィッチ」や、『シビル・ウォー/キャプテン・アメリカ』でヴィジョンが作っていたチキンとパプリカの煮込み料理を再現した「パプリカシュ」など。

『キャプテン・アメリカ』のアイコンが目を惹く「ナポリタン」や、『ブラック・ウィドウ』をイメージした「イカ墨グラタン」、『アイアンマン』でトニー・スタークが夕焼けの下で頬張っていたドーナツを表現したベーグルサンドなども用意した。

ドリンクも充実しており、チェリーがアクセントの強炭酸ドリンク『キャプテン・アメリカ』ラムネソーダや、レモン味で後味すっきりの『アイアンマン』チェリーソーダ、ロゴ入りボトル&チャーム付きのアイスティーなどが揃う。

■カフェオリジナルグッズも販売

会場ではカフェオリジナルグッズも販売。アクリルキーホルダーやクリアファイル、トートバッグ、ポストカードなど、ファンにはたまらないグッズが並ぶ。

【詳細】

「MARVEL」cafe produced by OH MY CAFE

期間:2020年10月30日(金)~11月29日(日)

場所:TOKYO BOX cafe&space 表参道店

住所:東京都渋谷区神宮前6丁目3-7

メニュー例:

・『MARVEL』愛情たっぷりパプリカシュ1,599円+税

・『スパイダーマン』行きつけのお店の(!?)No.5チキンサンドウィッチ 単品1,499 円+税/バッグ付き +1,500円+税

・『ブラック・ウィドウ』漆黒の『ブラック』・イカ墨グラタン 1,699円+税

・『アイアンマン』チェリーソーダ 1,099円+税/コースター付き+700円+税

グッズ例:

・アクリルキーホルダー(ランダム全6種) 750円+税

・トートバッグ 1,000円+税

※画像は全てイメージ。仕様が変更になる場合がある。