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ポケモン×ア ベイシング エイプ、ベイビーマイロ風ポケモンTシャツやピカチュウの耳付きフーディー

2020年10月30日 09:02

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記事提供元：ファッションプレス

　ア ベイシング エイプ(A BATHING APE)は、「ポケモン」とコラボレーションしたメンズ・レディース・キッズアイテムを2020年10月31日(土)にア ベイシング エイプ正規取扱店舗などで発売する。

　「ポケモン」とア ベイシング エイプのコラボレーションでは、賑やかな「ポケモン」グラフィックを配したTシャツやカットソー、トートバッグ、キーチェーンなどを展開。

　「ピカチュウ」をはじめ、「フシギダネ」「ヒトカゲ」「ゼニガメ」「イーブイ」「カビゴン」「マンキー」といった「ポケモン」をアイコニックなベイビーマイロ風タッチで描いた、ポップなオリジナルグラフィックが落とし込まれている。

　フーディーのフード部分にはピカチュウの耳をあしらい、“なりきり”を楽しめる遊び心あふれたデザインに。また、胸元のポケットから「ピカチュウ」が顔を出す、愛らしいプリントTシャツも展開する。

　その他、ダイナミックな「ピカチュウ」のバックプリントを施したTシャツやカットソーワンピース、「ピカチュウ」だらけのグラフィックで構成された“APE HEAD”グラフィックのTシャツ、「ポケモン」の顔とモンスターボールを並べたTシャツなど、カラフルでチャーミングなデザインのウェアが揃う。

【詳細】
ア ベイシング エイプ×ポケモン
発売日：2020年10月31日(土)
展開店舗：ア ベイシング エイプ正規取扱店舗、ウェブストア
アイテム例：
・ポケモン Tシャツ レディース 8,000円＋税、キッズ 6,000円＋税
・ポケモン ポケットTシャツ メンズ・レディース 9,000円＋税、キッズ 6,000円＋税
・ポケモン フルジップ フーディー 31,800円＋税
・ポケモン キーチャーム 2,000円＋税
・ポケモン トートバッグ 7,000円＋税

【問い合わせ先】
ベイプエクスクルーシヴ 青山店
TEL：03-3407-2145

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

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