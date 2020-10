サンリオ「いちご新聞」のカフェが新宿ルミネエストに限定オープン、発刊45周年記念

サンリオ「いちご新聞」の期間限定カフェ「いちご新聞45th Anniversary CAFE」が、2020年11月1日(日)から2021年1月下旬頃まで、東京・新宿ルミネエスト8階のエッグアンドスプーマ(EGG&SPUMA)にオープンする。

■「月刊 いちご新聞」誕生45周年を記念した特別カフェ

サンリオの機関紙「月刊 いちご新聞」の誕生45周年を記念してオープンする「いちご新聞45th Anniversary CAFE」は、サンリオの人気キャラクターたちをモチーフにしたオリジナルメニューが楽しめるスペシャルカフェ。

■ポチャッコのオムライスやマイメロディのピンククリームシチュー

フワフワ食感のスフレオムレツにポチャッコの顔を表現したポテトサラダをトッピングしたオムライスや、マイメロディを象徴するピンクカラーに仕上げたクリームシチューなど期間中の前期・後期で異なるメニュー、サンリオキャラクターズが45周年を祝う特別仕様のアフタヌーンティーセットなど、バリエーション豊かなメニューの数々が用意されている。

■3種のスペシャルドリンクはテイクアウトOK

また、3種類のスペシャルドリンクはテイクアウトにも対応。いちごミルクにはハローキティ、空色のミルキーフレーバーにはシナモロール、カラメルプリンミルクにはポムポムプリンのマシュマロをトッピングした、フォトジェニックな限定メニューとなっている。

■店舗情報

「いちご新聞45th Anniversary CAFE」

オープン期間:2020年11月1日(日)〜2021年1月下旬頃

場所:エッグアンドスプーマ(東京都新宿区新宿3-38-1 新宿ルミネエスト8F)

営業時間:11:00~21:00(L.O.20:00) ※10月20日現在の予定。

TEL:03-6273-0255

© 2020 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L613344