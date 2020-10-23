メディシノバ　大幅に反発、MN-166のフェーズ2b臨床治験を開始、化学療法誘発性末梢神経障害が対象／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*11:06JST <4875> メディシノバ 564 +16
大幅に反発。MN-166（イブジラスト）の化学療法誘発性末梢神経障害を対象とする多施設・プラセボ対照・無作為化・二重盲検フェーズ2b臨床治験を開始すると発表している。シドニー大学などとの共同治験で、化学療法を受ける転移性大腸がん患者を対象に急性神経毒性と化学療法誘発性末梢神経症を軽減するかを評価する。メディシノバは治験薬と薬事、安全性モニターなどをサポートする。《HH》
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