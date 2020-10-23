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前日に動いた銘柄 part1 恵和、日本道路、レッグスなど

2020年10月23日 07:15

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記事提供元：フィスコ


*07:15JST 前日に動いた銘柄 part1 恵和、日本道路、レッグスなど
銘柄名<コード>22日終値⇒前日比
恵和<4251>1646 +91
同社コンクリート保護シート「キョージン」がNETISに登録。

クオールHD<3034>1249 +62
上期業績予想を上方修正で減収減益幅縮小へ。

日本道路<1884>7680 +200
上期営業利益を上方修正、前年同期比2倍を見込む。

富士フイルム<4901>5362 +7
「アビガン」を中国展開のため現地企業と提携と伝わり。

クニミネ工業<5388>1119 +76
ベントナイト事業などで通期業績予想を上方修正。

レッグス<4286> 1390 +221
業績・配当予想上方修正で見直しの動き強まる。

NOK<7240> 1228 +139
赤字縮小見通しで過度な警戒感後退。

エスケイジャパン<7608> 495 +57
「鬼滅の刃」関連として短期資金の関心が続く。

コナカ<7494> 269 +16
サマンサタバサの急騰が刺激に。

イーグル工業<6486> 890 +79
業績上方修正で一転営業黒字見通しに。

日野自動車<7205> 800 +38
中国EV大手企業と電動商用車の合弁設立。

日本製鋼所<5631> 2324 +44
21日にはSMBC日興証券が目標株価引き上げ。

アイティフォー<4743> 935 +27
業績上方修正をストレートに好感へ。

ガンホー・オンライン<3765> 2300 +84
「鬼滅の刃」とのコラボに期待も。

西松屋チェーン<7545> 1676 +50
10月既存店は12カ月連続でのプラス成長に。

フリュー<6238> 1350 -5
東海東京証券では新規に買い推奨。

メディカル・データ・ビジョン<3902> 2919 -461
短期的な過熱警戒感で利食い売り優勢に。

キューブシステム<2335> 1519 -172
マザーズ下落で高値圏の中小型株には換金売り。

エニグモ<3665> 1500 -129
特に材料もなく需給要因主導か。

ジーンズメイト<7448> 355 -49
「鬼滅の刃」関連として連日人気化の反動。

イオンファンタジー<4343> 2197 -178
いちよし証券では投資判断を格下げ。

エスクロー・エージェント・ジャ<6093> 324 -28
上値の重さ意識で信用買い方の見切り売り優勢か。

三洋化成工業<4471> 4495 -355
日本触媒との経営統合中止を発表。《FA》

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