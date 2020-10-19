10/19の強弱材料



*08:24JST 10/19

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（28606.31、+112.11）

・シカゴ日経225先物は上昇（23515、大阪比+105）

・1ドル105円30-40銭

・日銀のETF購入

・米経済対策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23410.63、-96.60）

・ナスダック総合指数は下落（11671.56、-42.31）

・SOX指数は下落（2399.76、-11.37）

・VIX指数は上昇（27.41、+0.44）

・原油先物は下落（41.12、-0.12）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の長期化

・米大統領選の先行き不透明感

・米中対立

留意事項

・貿易収支（9月）

・半導体製造装置販売高（9月）

・IT展示会「CEATEC2020オンライン」報道向け公開

・中国国内総生産（GDP）（7-9月）

・中国鉱工業生産指数（9月）

・中国小売売上高（9月）

・中国不動産投資（9月）

・中国固定資産投資（都市部）（9月）

・米NAHB住宅市場指数（10月）

・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が国際通貨基金（IMF）のパネル討論会

に出席

・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演《ST》