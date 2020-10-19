10/19の強弱材料

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記事提供元：フィスコ
*08:24JST 10/19
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（28606.31、+112.11）
・シカゴ日経225先物は上昇（23515、大阪比+105）
・1ドル105円30-40銭
・日銀のETF購入
・米経済対策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23410.63、-96.60）
・ナスダック総合指数は下落（11671.56、-42.31）
・SOX指数は下落（2399.76、-11.37）
・VIX指数は上昇（27.41、+0.44）
・原油先物は下落（41.12、-0.12）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の長期化
・米大統領選の先行き不透明感
・米中対立
留意事項
・貿易収支（9月）
・半導体製造装置販売高（9月）
・IT展示会「CEATEC2020オンライン」報道向け公開
・中国国内総生産（GDP）（7-9月）
・中国鉱工業生産指数（9月）
・中国小売売上高（9月）
・中国不動産投資（9月）
・中国固定資産投資（都市部）（9月）
・米NAHB住宅市場指数（10月）
・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長が国際通貨基金（IMF）のパネル討論会
に出席
・ラガルド欧州中央銀行（ECB）総裁が講演《ST》
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