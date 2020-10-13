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【M&A速報：2020/10/13（1）】レンゴー<3941>、メキシコの重量物段ボール事業会社を買収

2020年10月13日 12:35

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記事提供元：フィスコ


*12:35JST 【M&A速報：2020/10/13（1）】レンゴー<3941>、メキシコの重量物段ボール事業会社を買収
■レンゴー<3941>香港子会社のトライウォール、独ティムグループのメキシコ法人で重量物段ボール事業のティム・メキシコ社を買収

■日本トランスシティ<9310>、子会社で海運代理店業の愛三商船と港湾運送業の四日市シッピングを合併

■東芝<6502>、グループ内の水力事業を統合

■自動車に特化したマッチングサイト「クリマ」「ハイシャル」運営のユニオンエタニティ、資金調達を実施

■オンライン自動車プラットフォーム「モタガレ」運営のMiddleField、2.4億円の資金調達を実施　シリーズB累計調達額は5.8億円

■英シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー、日本化薬<4272>に追加出資　出資比率10.99％に

■日本スキー場開発<6040>、子会社の白馬観光開発と八方尾根開発の経営統合に向けた検討協議開始

■テクノホライゾン<6629>、傘下のエムディテクノスと新光技研を合併

■NSステンレスと日鉄ステンレス販売、経営統合時期が11月1日で確定

■スポーツエンターテイメントアプリ「Player!」運営のookami、山口キャピタルなどから資金調達を実施

■大和PIパートナーズと大和企業投資運営ファンド、ミャンマーで再生プラスチック製品製造のCPC社に出資

■アウトソーシング<2427>、人材サービス会社を傘下にもつアバンセHDに追加出資し子会社化　総額約45.6億円

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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