エンポリオ アルマーニ、渋谷スクランブルスクエアのコンセプトショップ“トラベル”テーマにリニューアル

エンポリオ アルマーニ(EMPORIO ARMANI)が渋谷スクランブルスクエアで展開するコンセプトショップ「エンポリオ アルマーニ サテライト(EMPORIO ARMANI SATELLITE)」がリニューアル。2020年6月より掲げていたテーマ“スポーツ”を一新し、オープン時と同コンセプト“トラベル”の第2弾を展開する。

“トラベル”のテーマに沿って内装デザインを一新した店内では、旅行時に活躍するアイテムを多数ラインナップ。

中でも注目はシワになりにくい素材を使用したアパレルコレクション「トラベル エッセンシャル」。これまでブラックやネイビーを中心に展開していたが、今回カラーパレットにカーキを追加し、新たな装いで登場する。

スーツスタイルのセットアップは出張などの移動を伴うビジネスシーンで活躍。畳んでパッキングしたり、電車や飛行機のイスに長時間着席していてもシワが付くことなく着用することが可能だ。

また、エンポリオ アルマーニにおいて象徴的なイーグルロゴが大きくデザインされたトロリーケースやポーチなど、トラベルグッズも充実。人気の小物コレクション「エンポリウム」もリニューアル前から引き続き展開され、バックタグや小型ノートブック、ポーチが新たなコンセプトのもとで登場する。

【詳細】

エンポリオ アルマーニ サテライト

住所：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア4階

TEL：03-3409-5180

営業時間：10:00～21:00

＜新コンセプト“トラベルⅡ”＞※展開中



■メンズアイテム例

ジャケット 61,000円＋税、パンツ 37,000円＋税、ウエストバッグ 30,000円＋税、ショルダーバッグ 23,000円＋税、キャリーケース 39,000円＋税、スニーカー 30,000円＋税～



■ウィメンズアイテム例

コート 210,000円＋税、ジャケット 120,000円＋税、ブルゾン 58,000円＋税、バッグ 22,000円＋税、スニーカー 39,000円＋税



■ユニセックスアイテム例

ポーチ 6,100円＋税～、キーホルダー 7,500円＋税～、バックパック 9,200円＋税