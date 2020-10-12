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記事提供元：フィスコ
*17:28JST 12日の日本国債市場概況：債券先物は151円96銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年12月限
寄付151円93銭 高値151円99銭 安値151円92銭 引け151円96銭
売買高総計11148枚
2年 417回 -0.135％
5年 145回 -0.105％
10年 360回 0.025％
20年 173回 0.400％
債券先物12月限は、151円93銭で取引を開始。前週末NY市場での米長期金利低下を受けて買いが先行し、151円92銭から151円99銭まで上げた。その後も日本株安・円高推移を受けて底堅い展開になった。現物債の取引では、全年限が買われた。
＜米国債概況＞
米コロンバスデーで休場。
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.54％、英国債は0.27％、オーストラリア10年債は0.84％、NZ10年債は0.56％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・20:00 黒田日銀総裁講演（国際金融協会-IIF-年次会合）
・01:00 ベイリー英中銀総裁討論会出席
・米コロンブスデー祝日（米国株式市場は通常取引）《KK》
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