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記事提供元：フィスコ
*17:05JST 【M&A速報：2020/10/12（2）】アクセンチュア、非接触型営業・案件創出サービスの米N3を買収
■アクセンチュア、米国を拠点として非接触型営業や新規案件創出サービス展開のN3を買収
■みちのく銀行<8350>、中小企業の地域内承継を支援するマッチングサイト運営のインクグロウと事業承継支援で業務提携
■KLab<3656>、KVP シード・イノベーション1号ファンドに出資
■アイフリークモバイル<3845>、ヴァスダックキャピタルなどを割当先として新株予約権を発行
■九州電力<9508>子会社のQTnet、シェアサイクルサービス「チャリチャリ(Charichari)」展開のneuetへの出資を発表
■昭和電工マテリアルズ（旧日立化成）、鉛蓄電池事業を手がけるタイ子会社2社を合併
■JALCOホールディングス<6625>、遊技機開発製造の大一商会と資本業務提携
■イー・ガーディアン＜6050＞、セキュリティ製品「SiteGuard シリーズ」開発のジェイピー・セキュアを買収
■京進<4735>、留学生を対象とした語学学校、専門学校事業展開の豪SELC Australiaの株式取得
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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