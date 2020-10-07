フロイント　一時ストップ高、上期営業利益は2.5億円、米国子会社の補助金が寄与／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:00JST <6312> フロイント 732 +68
一時ストップ高。21年2月期第2四半期累計（20年3-8月）の営業利益が2.51億円（前年同期実績0.03億円）になったと発表している。米国子会社がコロナ対策補助金として約210万ドルを受領した。造粒・コーティング装置を主力とする機械部門が堅調に推移し、前年同期に赤字だった同部門が黒字に転換したことも利益拡大に寄与した。通期予想は前期比79.1％増の10.00億円で据え置いている。《US》
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