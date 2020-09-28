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記事提供元：フィスコ
*15:54JST 【M&A速報：2020/09/28（2）】第一生命HD<8750>、損害保険事業の米Warranty Topcoを買収
■第一生命HD<8750>、米国子会社を通じて損害保険事業の米Warranty Topcoを買収
■エムティジェネックス<9820>、子会社東洋ハウジング管理の全保有株式を森トラスト・ホテルズ＆リゾーツに譲渡
■エムティジェネックス<9820>、電気設備システムの保守・保全業務を手がけるチヨダMEサービスを買収
■東京産業<8070>、中期経営計画を発表
■テクノロジー基盤「WorkstyleOS」開発のACALL、コクヨ<7984>などから資金調達を実施
■横浜ゴム<5101>、子会社の浜ゴム不動産を吸収合併
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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