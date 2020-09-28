マーケット RSS

 

【M&A速報：2020/09/28（2）】第一生命HD<8750>、損害保険事業の米Warranty Topcoを買収

2020年9月28日 15:54

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*15:54JST 【M&A速報：2020/09/28（2）】第一生命HD<8750>、損害保険事業の米Warranty Topcoを買収
■第一生命HD<8750>、米国子会社を通じて損害保険事業の米Warranty Topcoを買収

■エムティジェネックス<9820>、子会社東洋ハウジング管理の全保有株式を森トラスト・ホテルズ＆リゾーツに譲渡

■エムティジェネックス<9820>、電気設備システムの保守・保全業務を手がけるチヨダMEサービスを買収

■東京産業<8070>、中期経営計画を発表

■テクノロジー基盤「WorkstyleOS」開発のACALL、コクヨ<7984>などから資金調達を実施

■横浜ゴム<5101>、子会社の浜ゴム不動産を吸収合併

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

関連記事

スポンサードリンク

個別株の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 個別株の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. いまこそおさらいしたいNISA口座の基礎　中編
  2. 米国株式相場は続伸、追加経済救済策への期待再燃（25日）
  3. 個人投資家・有限亭玉介：スガノミクス関連に期待する市場と関連株【FISCOソーシャルレポーター】
  4. 個人投資家・有限亭玉介：衆議院解散の可能性と選挙関連株の動向は？【FISCOソーシャルレポーター】
  5. 相場展望9月28日号　今週の注目すべきポイント (1) 欧州での新型コロナ再拡大 (2) 米大統領討論会 (3..
  1. NY株式：NYダウ525ドル安、ハイテクへの売り広がる
  2. NY株式：NYダウ509ドル安、新型ウイルス感染の再燃を警戒
  3. コロナショックでバリュー株投資は終焉!?
  4. 旅工房に緊急雇用助成金「216,530千円」、さらに申請中の案件が
  5. 不動テトラ、地盤改良事業を行う企業3社の全株式取得、子会社化へ
  1. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　後編
  2. 長いものには巻かれろ　ウォーレン・バフェットの動静とゴールド、日本商社　前編
  3. NY原油：大幅続落、需要減少予測などが嫌気される
  4. 楽天が後場一段と強含む、「がん光免疫療法向け新薬」で材料株として見直される
  5. NY株式：NYダウ807ドル安、 相場過熱感からハイテクに幅広く売り広がる

広告

写真で見るニュース

  • ポルシェ718ケイマンGT4（画像: ポルシェの発表資料より）
  • 新型「N-ONE Original」（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • スイフトスポーツ（画像: スズキの発表資料より）
  • 太陽の活動が極大となった時（左・2014年4月）と極小になった時（右・2019年12月）の比較。2019年12月はソーラーサイクル25の始まりと考えられている。(c) NASA/SDO
  • 新型フェアレディZプロトタイプ（画像: 日産自動車の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

Honda SUV e:concept（画像: 本田技研工業の発表資料より）

ホンダのEVビジョン示す「Honda SUV e:concept」、北京ショーで世界初公開

コロナショックでバリュー株投資は終焉!?

(c) 123rf

8月の百貨店とSC売上、11カ月連続でマイナス　観光や帰省自粛が影響

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体