上場2日目のSTIフードHDは一段と上げストップ高の2550円をつける

■今12月期の業績予想は売上高11%増、営業利益33%増)

STIフードホールディングス(STIフードHD)<2932>(東2)は9月28日、一段高となり、10時30分にストップ高の2550円(500円高)をつけて売買されている。9月25日に上場し、初値は公開価格1900円を9%上回る2080円。

水産原料素材の調達から製造・販売までを一貫して行う水産原料に強い食品メーカーで、創業は1988年12月、グループ企業は(株)新東京フード、(株)新東京デリカ、(株)新東京エナックなど、連結子会社6社、非連結子会社1社。

今期・2020年12月期の連結業績予想(会社発表)は、売上高が229.28億円(前期比11.1%増)、営業利益は7.08億円(同33.4%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は4.49億円(同1.4%減)、1株利益は88円45銭を見込む。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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