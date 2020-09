アディクション新作“咲き乱れる花”のような濃密ツヤリップ、写真家アーヴィング・ペンの名作に着想

アディクション(ADDICTION)は2020年冬コスメとして、新作リップスティック「アディクション ザ リップスティック エクストレム シャイン」を、2020年11月13日(金)より発売する。

■写真家アーヴィング・ペンの名作から着想

「アディクション ザ リップスティック エクストレム シャイン」は、伝説の写真家アーヴィング・ペンが花の美に迫った名作「Flowers」からインスピレーションを得た新作リップスティック。ひと塗りで濃密なカラーが咲きこぼれ、うるおいと艶めきが長時間続く。

新作リップスティックの最大の特徴は、ボタニカルバームシャイン処方。唇にふれた瞬間、体温でとろけるようにのび広がり、唇をうるおいでケアしつつも、花のように鮮やかに発色する。リップグロスのようにツヤのある輝きも魅力。3種類のオイル配合で、みずみずしい艶リップへ導く。

■咲き乱れる花々のような15色

カラーバリエーションはアーヴィング・ペンの作品から着想を得たドラマティックな15色。美しい花々が咲き乱れているかのようなラインナップが揃う。

001 Be Yours:ヘルシーなヌードベージュ

002 Wise with Age:フェミニンな青みピンク

003 Your Breath:赤みのあるベージュブラウン

004 Share Silence:肌馴染みの良いベージュコーラル

005 Good-Morrow:落ち着いた黄みのレッド

006 Towards Me:ほんのり赤みのあるテラコッタオレンジ

007 I was Fourteen:鮮やかに色づくブライトオレンジ

008 So Vague:鮮やかなネオンコーラル

009 Legally Pink:ヴィヴィッドな青みピンク

010 Plain Hearts:王道なトゥルーレッド

011 Hurt Heart:深みのあるディープレッド

012 You Must Know:落ち着きのあるローズレッド

013 Borrowed Loves:エレガントなパープル

014 How Deep:モードなブラウン

015 Taste of Life:透け感のあるシアーブラック

【詳細】

アディクション 2020年冬コレクション

発売日:2020年11月13日(金)

アディクション ザ リップスティック エクストレム シャイン 全15色 各3,700円+税

【問い合わせ先】

アディクション ビューティ

TEL:0120-586-683