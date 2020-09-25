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【M&A速報：2020/09/25（2）】ソフトバンクG投資先の米ウィーカンパニー、中国事業の経営権売却

2020年9月25日 16:45

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記事提供元：フィスコ


*16:45JST 【M&A速報：2020/09/25（2）】ソフトバンクG投資先の米ウィーカンパニー、中国事業の経営権売却
■ソフトバンクG<9984>投資先で米シェアオフィス大手のウィーカンパニー、中国事業の経営権売却

■住友商事<8053>、液体中のナノ粒子検査技術をもつFlowView Tekに出資

■エン・ジャパン<4849>、JapanWorkの完全子会社化を中止　新型コロナウイルスの感染拡大に伴う事業計画の大幅な見直しのため

■ほうわ創業・事業承継支援ファンド、黒曜石パーライト製造・販売の安心院パーライト工業に出資

■ＴＳテック<7313>、トリムカバー製造・販売の中国子会社2社を合併

■ソラスト<6197>、介護サービス事業のファイブシーズヘルスケアを買収

■nmsホールディングス<2162>、グループ再編

■グローバル・ブレイン、ライブストリーミングサービス提供のSHOWROOMの株式取得

■介護施設向けレクリエーション業務支援プラットフォーム提供のエブリ・プラス、資金調達を実施

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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