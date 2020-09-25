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記事提供元：フィスコ
*16:45JST 【M&A速報：2020/09/25（2）】ソフトバンクG投資先の米ウィーカンパニー、中国事業の経営権売却
■ソフトバンクG<9984>投資先で米シェアオフィス大手のウィーカンパニー、中国事業の経営権売却
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■ほうわ創業・事業承継支援ファンド、黒曜石パーライト製造・販売の安心院パーライト工業に出資
■ＴＳテック<7313>、トリムカバー製造・販売の中国子会社2社を合併
■ソラスト<6197>、介護サービス事業のファイブシーズヘルスケアを買収
■nmsホールディングス<2162>、グループ再編
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【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》
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