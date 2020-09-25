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*10:56JST 出来高変化率ランキング（10時台）～BBSEC、ビープラッツなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [9月25日 10:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1473>* DIAMトピ 18770 402 4569.15% 0.67%
<1369> DIAM225 1227 150 718% 0.43%
<4398>* BBSEC 341900 56620 503.85% 10.9%
<8586> 日立キャピ 869200 243340 257.2% 0.59%
<4875> メディシノバ 389300 125060 211.29% -7.32%
<3927> F−ブレイン 395800 145780 171.51% 10.14%
<4465> ニイタカ 460100 178560 157.67% 13.3%
<3150> グリムス 373600 147920 152.57% -2.07%
<3782> DDS 4441400 1783420 149.04% 7.61%
<1482> iシェアーズ 86856 36929 135.2% -0.04%
<2705> 大戸屋HD 37600 19040 97.48% 3.23%
<4381>* ビープラッツ 142400 72500 96.41% 11.06%
<2874> ヨコレイ 427400 221720 92.77% 2.7%
<2207> 名糖産 85300 45240 88.55% 1.92%
<8226>* 理経 7647400 4190600 82.49% 13.08%
<4779> ソフトブレーン 298400 164920 80.94% 0.12%
<8739>* スパークスG 739500 413000 79.06% 3.86%
<4716> 日本オラクル 198500 116880 69.83% -8.42%
<9044> 南海電 767900 457820 67.73% 0.21%
<9086>* 日立物 866700 575040 50.72% -3.78%
<8593> 三菱Uリース 2490300 1677500 48.45% -0.19%
<9416> ビジョン 1059400 719720 47.2% 5.41%
<9024> 西武HD 3046600 2073680 46.92% -9.55%
<4445> リビンテクノ 119800 83380 43.68% -10.32%
<3738> ティーガイア 175700 128660 36.56% -0.69%
<5333>* ガイシ 1277900 950160 34.49% 8.63%
<6569>* 日総工産 306300 227800 34.46% 2.85%
<3232> 三交GHD 160500 120380 33.33% 1.68%
<2288> 丸大食 216100 162380 33.08% 1.82%
<4958> 長谷川香 161900 123380 31.22% 1.63%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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