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出来高変化率ランキング（10時台）～BBSEC、ビープラッツなどがランクイン

2020年9月25日 10:56

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記事提供元：フィスコ


*10:56JST 出来高変化率ランキング（10時台）～BBSEC、ビープラッツなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[9月25日　10:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<1473>* DIAMトピ　　　 18770 　402　 4569.15% 0.67%
<1369> DIAM225　　　1227 　150　 718% 0.43%
<4398>* BBSEC　　　　　341900 　56620　 503.85% 10.9%
<8586> 日立キャピ　　　　　869200 　243340　 257.2% 0.59%
<4875> メディシノバ　　　　389300 　125060　 211.29% -7.32%
<3927> F−ブレイン　　　　395800 　145780　 171.51% 10.14%
<4465> ニイタカ　　　　　　460100 　178560　 157.67% 13.3%
<3150> グリムス　　　　　　373600 　147920　 152.57% -2.07%
<3782> DDS　　　　　　　4441400 　1783420　 149.04% 7.61%
<1482> iシェアーズ　　　　86856 　36929　 135.2% -0.04%
<2705> 大戸屋HD　　　　　37600 　19040　 97.48% 3.23%
<4381>* ビープラッツ　　　　142400 　72500　 96.41% 11.06%
<2874> ヨコレイ　　　　　　427400 　221720　 92.77% 2.7%
<2207> 名糖産　　　　　　　85300 　45240　 88.55% 1.92%
<8226>* 理経　　　　　　　　7647400 　4190600　 82.49% 13.08%
<4779> ソフトブレーン　　　298400 　164920　 80.94% 0.12%
<8739>* スパークスG　　　　739500 　413000　 79.06% 3.86%
<4716> 日本オラクル　　　　198500 　116880　 69.83% -8.42%
<9044> 南海電　　　　　　　767900 　457820　 67.73% 0.21%
<9086>* 日立物　　　　　　　866700 　575040　 50.72% -3.78%
<8593> 三菱Uリース　　　　2490300 　1677500　 48.45% -0.19%
<9416> ビジョン　　　　　　1059400 　719720　 47.2% 5.41%
<9024> 西武HD　　　　　　3046600 　2073680　 46.92% -9.55%
<4445> リビンテクノ　　　　119800 　83380　 43.68% -10.32%
<3738> ティーガイア　　　　175700 　128660　 36.56% -0.69%
<5333>* ガイシ　　　　　　　1277900 　950160　 34.49% 8.63%
<6569>* 日総工産　　　　　　306300 　227800　 34.46% 2.85%
<3232> 三交GHD　　　　　160500 　120380　 33.33% 1.68%
<2288> 丸大食　　　　　　　216100 　162380　 33.08% 1.82%
<4958> 長谷川香　　　　　　161900 　123380　 31.22% 1.63%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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