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NY原油：大幅下落、欧米株安などが嫌気される

2020年9月22日 06:42

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記事提供元：フィスコ


*06:42JST NY原油：大幅下落、欧米株安などが嫌気される
NYMEX原油11月限終値：39.54　↓1.78

21日のNY原油先物11月限は大幅下落。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物11月限は、前営業日比-1.78ドルの1バレル＝39.54ドルで取引を終えた。時間外取引を含めた取引レンジは38.87ドル−41.49ドル。減産強化の思惑は消えていないが、欧米株安やユーロ安を嫌気した売りが観測されており、原油先物は節目の40ドルを下回った。《MK》

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