クラランス20年クリスマスコフレ第1弾、人気美容液“現品入り”スキンケアコフレ

クラランス(CLARINS)2020年クリスマスコフレ第1弾が、2020年11月6日(金)より数量限定で発売される。

■”人気美容液現品入り”クラランスのクリスマスコフレ

クラランス2020年クリスマスコフレ第1弾は、人気のスキンケアやボディケアにフォーカス。アイコン美容液「ダブル セーラム EX」、クラランスのボディケアの代名詞「ボディ フィット」または「クレーム マスヴェルト」の現品が入ったお得なコフレが目白押しだ。いずれのコフレにも、カラフルでハッピーなデザインのポーチまたはエコバッグが付属する。

「ダブル セーラム ホリデーキット」は、美容液「ダブル セーラム EX」の現品をメインにしたコフレだ。ローション、美容液、クリームは、肌悩みや自分の肌に合わせて、「Mアクティヴシリーズ」または「ファーミング EXシリーズ」のどちらかからセレクト可能。これ1つでスキンケアがフルで楽しめるので、旅行用コスメとしてゲットしておくのもおすすめだ。

目元に特化したスキンケアコフレも登場。「V コントア シリーズ ホリデーキット」は、目もとの肌引き締め美容液「グラン アイ セラム」または、同シリーズの美容液「V コントアセラム」のどちらからセレクトが可能。美容液は大満足の現品サイズで、ミニサイズの美容液、集中ケアパック「トータル V ラップ」のトライアルサイズも付属する。

■ボディケアの現品入りコフレも

クラランスのボディケア製品(単品もしくは複数で8,000円+税以上)のいずれかを選べるキット「ボディ ホリデーキット」も登場。コフレの中には、なめらかな肌へ整えるボディスクラブや引き締まった肌へ導くボディオイルなどのミニサイズも一つに。クラランスのボディケアラインを豪華に楽しめるアイテムとなっている。

他にも、美容液現品入りの「スープラ ホリデーキット」、メンズスキンケアの「メン ホリデーキット」も数量限定で発売される。

■【詳細】

クラランス 2020年クリスマスコフレ第1弾

発売日:2020年11月6日(金)より数量限定発売

・ダブル セーラム EX ホリデーキット MA 30mL 11,600円+税、50mL 15,600円+税

内容:ダブル セーラム EX 30mLまたは50mL<現品>、Mアクティヴ トリートメント エッセンス ローション 50mL、Mアクティヴ デイ クリーム ドライ/ノーマル 15g、オリジナルポーチ

・ダブル セーラム EX ホリデーキット FEX 30mL 13,000円+税、50mL 17,000円+税

内容:ダブル セーラム EX 30mLまたは50mL<現品>、ファーミング EX トリートメント エッセンス ローション 50mL、ファーミング EX デイ クリーム SP オールスキン 15g、ファーミング EX ナイト クリーム SP オールスキン 15g、オリジナルポーチ

・スープラ ホリデーキット 23,500円+税

内容:スープラ セラム SP<現品>、スープラ トリートメント エッセンス ローション SP 50mL、スープラ デイ クリーム SP オールスキン 15g、スープラ ナイト クリーム SP オールスキン 15g、オリジナルポーチ

・V コントア シリーズ ホリデーキット グラン アイ セラム 7,000円+税、V コントア セラム10,100円+税

内容:グラン アイ セラム<現品>またはV コントア セラム<現品>、V コントア セラム 10mL、トータル V ラップ 15mL、オリジナルポーチ

・ボディ ホリデーキット 8,800円+税

内容:クラランスのボディケア製品(単品もしくは複数で8,000円+税以上)、プラント シャワー/バス ローション ”トニック” 30mL、スムージング ボディ スクラブ 30g、ボディ オイル “トニック”30mL、オリジナルポーチ

・メン ホリデーキット 3,300円~8,500円+税

内容:好みのメンズ製品<現品>、モイスチャー バーム SP 12g、アクティヴ フェイス ウォッシュ 30g、オリジナルポーチ

