デンソーはグループ外への納入など注目され戻り高値を更新

■「踏み間違い加速抑制アシスト」日産自の純正用品に採用

デンソー<6902>(東1)は9月16日、続伸一段高で始まり、取引開始後に4660円(105円高)をつけ、3月以降の回復相場で高値に進んだ。

9月2日付で、後付け装着可能な『後付け踏み間違い加速抑制アシスト』が日産自動車<7201>(東1)の純正用品として採用され、同日より発売されると発表。トヨタグループにもかかわらず自動運転に関わる技術製品がグループ外に拡大する点などが注目されている。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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