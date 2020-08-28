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【M&A速報：2020/08/28（1）】SOMPOホールディングス、自動運転システムのティアフォーに出資

2020年8月28日 12:41

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記事提供元：フィスコ


*12:41JST 【M&A速報：2020/08/28（1）】SOMPOホールディングス、自動運転システムのティアフォーに出資
■SOMPOホールディングス<8630>、自動運転システム開発事業などを手がけるティアフォーと資本提携

■「ラッコWEBサービス」を運営するシンクラフト、キーワードリサーチツール「goodkeyword」事業を譲り受け

■東芝<6502>、上場予定で持ち分法適用関連会社のキオクシアHDの一部保有株式を売却

■住友商事<8053>、3Dプリンターを活用した鋳造試作部品製造事業を手がける木村鋳造所の米国子会社KFA社に35%出資

■キユーソー流通システム<9369>、インドネシアの低温物流会社KIAT ANANDAグループ4社の第三者割当増資を引き受け子会社化

■クックパッド<2193>、子会社で釣りコミュニティサービス「ツリバカメラ」開発運営のウミーベを吸収合併

■ネオス<3627>、バリューデザイン<3960>に追加出資　出資比率20.08％に

■リズム時計工業<7769>、グループ内組織再編を実施

■コンシューマー向け加入保険情報管理アプリ「保険簿」運営のIB、三菱UFJキャピタルなどから資金調達を実施

■シャープ<6753>、JDI<6740>から白山工場の譲り受けを発表

■JDI<6740>、社内カンパニー子会社化を中止

■ベステラ<1433>、リバーHD<5690>を持ち分法適用関連会社化

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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