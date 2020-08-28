

*08:29JST 8/28

[強弱材料]

強気材料

・NYダウは上昇（28492.27、+160.35）

・シカゴ日経225先物は上昇（23215、大阪比+5）

・1ドル106円50-60銭

・日銀のETF購入

・米経済対策効果への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・日経平均は下落（23208.86、-82.00）

・ナスダック総合指数は下落（11625.34、-39.72）

・SOX指数は下落（2220.15、-30.08）

・VIX指数は上昇（24.47、+1.20）

・米長期金利は上昇

・米原油先物は下落（43.04、-0.35）

・コロナ流行の長期化

・米中対立

・安倍内閣の支持率低迷

留意事項

・都区部消費者物価指数（CPI）（8月）

・貿易統計（8月上旬）

・国債買いオペ

・安倍首相会見

・独輸出入物価（7月）

・ユーロ圏景況感指数（8月）

・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）

・米個人所得（7月）

・米個人消費支出（7月）

・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（8月）

・米ミシガン大学消費者景況感指数（8月）《ST》