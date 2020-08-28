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記事提供元：フィスコ
*08:29JST 8/28
[強弱材料]
強気材料
・NYダウは上昇（28492.27、+160.35）
・シカゴ日経225先物は上昇（23215、大阪比+5）
・1ドル106円50-60銭
・日銀のETF購入
・米経済対策効果への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・日経平均は下落（23208.86、-82.00）
・ナスダック総合指数は下落（11625.34、-39.72）
・SOX指数は下落（2220.15、-30.08）
・VIX指数は上昇（24.47、+1.20）
・米長期金利は上昇
・米原油先物は下落（43.04、-0.35）
・コロナ流行の長期化
・米中対立
・安倍内閣の支持率低迷
留意事項
・都区部消費者物価指数（CPI）（8月）
・貿易統計（8月上旬）
・国債買いオペ
・安倍首相会見
・独輸出入物価（7月）
・ユーロ圏景況感指数（8月）
・ユーロ圏消費者信頼感指数（8月）
・米個人所得（7月）
・米個人消費支出（7月）
・米MNIシカゴ購買部協会景気指数（8月）
・米ミシガン大学消費者景況感指数（8月）《ST》
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