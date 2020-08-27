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出来高変化率ランキング（9時台）～ウシオ電、No．1などがランクイン

2020年8月27日 10:26

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記事提供元：フィスコ


*10:26JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ウシオ電、No．1などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位　[8月27日　09:45　現在]
（直近5日平均出来高比較）

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3562>* No．1　　　　　 450100 　82160　 447.83% 10.72%
<7513>* コジマ　　　　　　　1555100 　363020　 328.38% -1.77%
<8783>* GFA　　　　　　　1664500 　389320　 327.54% 8.06%
<2305>* スタジオアリス　　　248400 　64640　 284.28% -2.54%
<9264>* ポエック　　　　　　110200 　30860　 257.1% 6.44%
<3323>* レカム　　　　　　　3429900 　1046860　 227.64% 6.98%
<8184>* 島忠　　　　　　　　393700 　138000　 185.29% -0.5%
<8729>* ソニーFH　　　　　149000 　52600　 183.27% 0.04%
<9740>* CSP　　　　　　　131600 　47880　 174.85% 0.71%
<8200>* リンガハット　　　　384000 　151060　 154.2% -0.56%
<9979>* 大庄　　　　　　　　195700 　78020　 150.83% -0.08%
<8273>* イズミ　　　　　　　554700 　222000　 149.86% -0.34%
<9601>* 松竹　　　　　　　　149000 　60320　 147.02% -0.83%
<6838>* 多摩川HD　　　　　191700 　85680　 123.74% 2.46%
<8244>* 近鉄百　　　　　　　64600 　29860　 116.34% -0.21%
<3222>* U.S.M.H　　　1231900 　591080　 108.42% 0.23%
<6925>* ウシオ電　　　　　　2078100 　1010560　 105.64% 6.52%
<1595>* NZAMJリート　　95920 　46916　 104.45% -0.79%
<7630>* 壱番屋　　　　　　　300900 　152420　 97.42% 0.58%
<6016>* ジャパンエン　　　　405500 　206940　 95.95% -7.43%
<4443>* Sansan　　　　233500 　123040　 89.78% 2.67%
<4487>* スペースM　　　　　151300 　79760　 89.69% -1.83%
<7826>* フルヤ金属　　　　　15200 　8020　 89.53% -7.35%
<9602>* 東宝　　　　　　　　987200 　527020　 87.32% -1.26%
<3548>* バロック　　　　　　180700 　96620　 87.02% 0.16%
<8185>* チヨダ　　　　　　　106600 　61380　 73.67% -1.47%
<3492>* タカラレーベン　　　6816 　4021.2　 69.5% -0.57%
<7831>* ウイルコHD　　　　3884700 　2310180　 68.16% 26.11%
<7687>* ミクリード　　　　　502300 　299460　 67.74% 6.42%
<6098>* リクルートHD　　　4854000 　3011140　 61.2% 6.37%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》

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