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*10:26JST 出来高変化率ランキング（9時台）～ウシオ電、No．1などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [8月27日 09:45 現在]
（直近5日平均出来高比較）
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<3562>* No．1 450100 82160 447.83% 10.72%
<7513>* コジマ 1555100 363020 328.38% -1.77%
<8783>* GFA 1664500 389320 327.54% 8.06%
<2305>* スタジオアリス 248400 64640 284.28% -2.54%
<9264>* ポエック 110200 30860 257.1% 6.44%
<3323>* レカム 3429900 1046860 227.64% 6.98%
<8184>* 島忠 393700 138000 185.29% -0.5%
<8729>* ソニーFH 149000 52600 183.27% 0.04%
<9740>* CSP 131600 47880 174.85% 0.71%
<8200>* リンガハット 384000 151060 154.2% -0.56%
<9979>* 大庄 195700 78020 150.83% -0.08%
<8273>* イズミ 554700 222000 149.86% -0.34%
<9601>* 松竹 149000 60320 147.02% -0.83%
<6838>* 多摩川HD 191700 85680 123.74% 2.46%
<8244>* 近鉄百 64600 29860 116.34% -0.21%
<3222>* U.S.M.H 1231900 591080 108.42% 0.23%
<6925>* ウシオ電 2078100 1010560 105.64% 6.52%
<1595>* NZAMJリート 95920 46916 104.45% -0.79%
<7630>* 壱番屋 300900 152420 97.42% 0.58%
<6016>* ジャパンエン 405500 206940 95.95% -7.43%
<4443>* Sansan 233500 123040 89.78% 2.67%
<4487>* スペースM 151300 79760 89.69% -1.83%
<7826>* フルヤ金属 15200 8020 89.53% -7.35%
<9602>* 東宝 987200 527020 87.32% -1.26%
<3548>* バロック 180700 96620 87.02% 0.16%
<8185>* チヨダ 106600 61380 73.67% -1.47%
<3492>* タカラレーベン 6816 4021.2 69.5% -0.57%
<7831>* ウイルコHD 3884700 2310180 68.16% 26.11%
<7687>* ミクリード 502300 299460 67.74% 6.42%
<6098>* リクルートHD 4854000 3011140 61.2% 6.37%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《ST》
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