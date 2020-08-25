寿スピリッツは東京駅に7店舗の出店など注目され5日続伸、戻り高値を更新

■グループ2社のスイーツブランドが「グランスタ東京」などに出店

寿スピリッツ<2222>(東1)は8月25日、5日続伸基調となり、6%高の4645円(245円高)まで上げて戻り高値に進んだ。

7月末の3123円を年初来の安値に回復傾向が続いている。7月30日付で、JR東京駅の商業施設にグループの洋菓子スイーツブランド2社(株式会社シュクレイ、株式会社ケイシイシイ)から合計7店舗出店すると発表。以後、注目の衰えない相場になっている。

JR東京駅に8月3日開業したJR東日本最大規模のエキナカ商業施設「グランスタ東京」、同じく東京駅八重洲口「東京一番街」に8月5日開業した新スポット「東京ギフトパレット」に合計7店舗を出店した。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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