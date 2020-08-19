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*17:50JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は151円95銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2020年9月限
寄付151円88銭 高値151円96銭 安値151円83銭 引け151円95銭
売買高総計14719枚
2年 415回 -0.125％
5年 144回 -0.095％
10年 359回 0.025％
20年 173回 0.415％
債券先物9月限は、151円88銭で取引を開始。明日の5年債入札を控えての売りがみられ、151円83銭まで下げた。その後、日銀が実施した国債買い入れオペの結果が強かったことや、米10年債利回りの低下を受けて買いが優勢となり、151円96銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。
＜米国債概況＞
2年債は0.14％、10年債は0.65％、30年債は1.37％近辺で推移。
債券利回りはやや低下。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.49％、英国債は0.20％、オーストラリア10年債は0.86％、NZ10年債は0.64％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・7月消費者物価指数改定値（前年比予想：+0.4％、速報値：+0.4％）
・21:30 カナダ・7月消費者物価指数（前年比予想：+0.6％、6月：+0.7％）
・02:00 米財務省20年債入札
・03:00 米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨(7月28-29日開催分)
・04:00 バーキン米リッチモンド連銀総裁講演《KK》
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