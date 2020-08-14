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記事提供元：フィスコ
*12:50JST 韓国200種株価指数を対象とするプット型eワラントが上昇率上位にランクイン（14日10:02時点のeワラント取引動向）
上昇率上位は韓国200種株価指数プット281回 9月 290ウォン（+19.5%）、韓国200種株価指数プット280回 9月 280ウォン（+19.3%）、韓国200種株価指数プット279回 9月 270ウォン（+16.1%）、韓国200種株価指数プット278回 9月 260ウォン（+15.8%）、ニアピン米ドルr21280回 9月 109円（+9.5%）などとなっている。
（eワラント証券投資情報室）《US》
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