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*15:56JST 東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ
精密機器が上昇率トップ。そのほか、電気機器、医薬品、サービス業、その他製品、情報・通信業、ガラス・土石製品などが上昇した。一方で鉄鋼が下落率トップ。そのほか、空運業、海運業、繊維業などが下落した。
1. 精密機器 ／ 8,414.59 ／ 3.22
2. 電気機器 ／ 2,669.17 ／ 1.80
3. 医薬品 ／ 3,422.04 ／ 1.64
4. サービス業 ／ 2,254.95 ／ 1.54
5. その他製品 ／ 3,156.91 ／ 1.51
6. 情報・通信業 ／ 4,391.95 ／ 1.47
7. ガラス・土石製品 ／ 928.33 ／ 1.42
8. 金属製品 ／ 979.82 ／ 1.41
9. 機械 ／ 1,864.11 ／ 1.31
10. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,605.86 ／ 1.20
11. 小売業 ／ 1,261.73 ／ 1.16
12. 陸運業 ／ 1,861.92 ／ 1.06
13. その他金融業 ／ 570.73 ／ 0.92
14. 建設業 ／ 1,022. ／ 0.89
15. 証券業 ／ 332.34 ／ 0.80
16. 化学工業 ／ 1,935.53 ／ 0.77
17. 食料品 ／ 1,624.09 ／ 0.73
18. 輸送用機器 ／ 2,526.3 ／ 0.73
19. ゴム製品 ／ 2,463.4 ／ 0.72
20. 銀行業 ／ 121.71 ／ 0.70
21. 卸売業 ／ 1,416.53 ／ 0.52
22. パルプ・紙 ／ 439.98 ／ 0.42
23. 石油・石炭製品 ／ 894.85 ／ 0.36
24. 電力・ガス業 ／ 368.08 ／ 0.34
25. 保険業 ／ 851.07 ／ 0.32
26. 水産・農林業 ／ 465.46 ／ 0.25
27. 非鉄金属 ／ 801.67 ／ 0.08
28. 鉱業 ／ 203.25 ／ -0.25
29. 不動産業 ／ 1,202.73 ／ -0.31
30. 繊維業 ／ 503.04 ／ -0.38
31. 海運業 ／ 205.21 ／ -1.11
32. 空運業 ／ 179.8 ／ -1.35
33. 鉄鋼 ／ 276.22 ／ -1.70《US》
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