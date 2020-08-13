

*15:56JST 東証業種別ランキング：精密機器が上昇率トップ



精密機器が上昇率トップ。そのほか、電気機器、医薬品、サービス業、その他製品、情報・通信業、ガラス・土石製品などが上昇した。一方で鉄鋼が下落率トップ。そのほか、空運業、海運業、繊維業などが下落した。

1. 精密機器 ／ 8,414.59 ／ 3.22

2. 電気機器 ／ 2,669.17 ／ 1.80

3. 医薬品 ／ 3,422.04 ／ 1.64

4. サービス業 ／ 2,254.95 ／ 1.54

5. その他製品 ／ 3,156.91 ／ 1.51

6. 情報・通信業 ／ 4,391.95 ／ 1.47

7. ガラス・土石製品 ／ 928.33 ／ 1.42

8. 金属製品 ／ 979.82 ／ 1.41

9. 機械 ／ 1,864.11 ／ 1.31

10. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,605.86 ／ 1.20

11. 小売業 ／ 1,261.73 ／ 1.16

12. 陸運業 ／ 1,861.92 ／ 1.06

13. その他金融業 ／ 570.73 ／ 0.92

14. 建設業 ／ 1,022. ／ 0.89

15. 証券業 ／ 332.34 ／ 0.80

16. 化学工業 ／ 1,935.53 ／ 0.77

17. 食料品 ／ 1,624.09 ／ 0.73

18. 輸送用機器 ／ 2,526.3 ／ 0.73

19. ゴム製品 ／ 2,463.4 ／ 0.72

20. 銀行業 ／ 121.71 ／ 0.70

21. 卸売業 ／ 1,416.53 ／ 0.52

22. パルプ・紙 ／ 439.98 ／ 0.42

23. 石油・石炭製品 ／ 894.85 ／ 0.36

24. 電力・ガス業 ／ 368.08 ／ 0.34

25. 保険業 ／ 851.07 ／ 0.32

26. 水産・農林業 ／ 465.46 ／ 0.25

27. 非鉄金属 ／ 801.67 ／ 0.08

28. 鉱業 ／ 203.25 ／ -0.25

29. 不動産業 ／ 1,202.73 ／ -0.31

30. 繊維業 ／ 503.04 ／ -0.38

31. 海運業 ／ 205.21 ／ -1.11

32. 空運業 ／ 179.8 ／ -1.35

33. 鉄鋼 ／ 276.22 ／ -1.70《US》