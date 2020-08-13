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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、独CPI、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50 個人向け貸出金 住宅資金(4-6月) 2.6％
08:50 国内企業物価指数(7月) -1.1％ -1.6％
10:10 国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)
新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)
＜海外＞
10:30 豪・失業率(7月) 7.7％ 7.4％
15:00 独・CPI(7月) -0.5％
21:00 印・CPI(7月) 6.50％ 6.09％
21:00 ブ・IBGEサービス部門売上高(6月) -19.5％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 118.6万件
21:30 米・輸入物価指数(7月) 0.5％ 1.4％
国際エネルギー機関(IEA)月報
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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