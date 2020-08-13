マーケット RSS

 

今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、独CPI、米新規失業保険申請件数など

2020年8月13日 06:30

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、独CPI、米新規失業保険申請件数など
＜国内＞
08:50　個人向け貸出金　住宅資金(4-6月)　　2.6％
08:50　国内企業物価指数(7月)　-1.1％　-1.6％
10:10　国債買い入れオペ(残存1-3年、残存3-5年、残存5-10年)(日本銀行)


新型コロナ感染症対応の金融支援特別オペ(日本銀行)


＜海外＞
10:30　豪・失業率(7月)　7.7％　7.4％
15:00　独・CPI(7月)　-0.5％
21:00　印・CPI(7月)　6.50％　6.09％
21:00　ブ・IBGEサービス部門売上高(6月)　　-19.5％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　118.6万件
21:30　米・輸入物価指数(7月)　0.5％　1.4％


国際エネルギー機関(IEA)月報


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性
  2. これからは有事のビットコインか
  3. NY株式：NYダウ104ドル安、追加財政策への懸念くすぶる
  4. 米国株式相場は下落、追加財政策への懸念くすぶる（11日）
  5. 米7月CPI予想以上に上昇、ドル買い強まる
  1. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性
  2. 勝ち組に学ぶトレンドフォローと損切りの重要性　前編
  3. NY原油：続伸で42.19ドル、中東情勢の悪化を警戒して一時43ドル台に上昇
  4. これからは有事のビットコインか
  5. アンジェス　新型コロナウイルス感染症向けDNAワクチンの大量生産に向けてKaneka Eurogentecが参画
  1. 【ドル円・7月第4週】「やはり戻り売り」来週以降の展開は超重要【テクニカル分析】
  2. 相場展望7月22日号　トランプ氏挽回で、南シナ海人工島破壊、株式市場暴落も　大統領選挙前の8月中旬～10月末は警戒
  3. 相場展望8月5日号　日本の8月は特異月、10年連続の外国人売越し、警戒　中国長江・淮河の流域大洪水で中国食糧危..
  4. 【注目銘柄】日機装は続落も減益業績を織り込み下値に割安コロナ関連株が交錯
  5. 相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性

広告

写真で見るニュース

  • Mazda3 2.5 Turbo（画像: 北米マツダの発表資料より）
  • 名古屋大学と三井化学、フレンドマイクローブの３者で開発された３Dマスクの「θ」のカラーバリエーション例。（画像: 発表資料より）
  • 画像はイメージです。
  • 一般的な平面駐車場　©sawahajime
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

「トクバイ」では5月から店舗の混雑状況が分かる「混雑ランプ」サービスの提供を開始した。（画像: ロコガイドの発表資料より）

クックパッドから新設分割、MBOを経て上場したロコガイドのビジネスモデルの妙

(c) 123rf

ソニー、事業ポートフォリオ再構築とグループ経営強化でコロナ危機に対応

相場展望8月11日号　米国株は材料出尽くしで、今週がピークの可能性

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体