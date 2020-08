BiSH所属「WACK」初の展覧会が渋谷パルコで、全41名のアーティストが毎日ランダムで来場

BiSH、BiS、豆芝の大群が所属する音楽プロダクション「WACK」による初の展覧会「SCHOOL OF WACK」が、2020年8月21日(金)から8月31日(月)まで渋谷パルコ 4F「パルコミュージアムトーキョー(PARCO MUSEUM TOKYO)」にて開催される。

■BiSHらアーティストの魅力を存分味わえる体験型展示

「SCHOOL OF WACK」は、“WACKの学校”をコンセプトに、「WACK」所属アーティストの魅力を存分に味わえる体験型の展覧会だ。

会場では、学校にある「校長室」や「パソコン室」などをテーマに、総勢41名の“生徒”にまつわる作品を展示。「美術室」には、有名な作品とメンバーがコラージュされた絵画作品を展示。メンバーのロッカーが並ぶ「更衣室」では、実際のライブ衣装や私物を公開する。

■会期期間中、メンバーがランダムで来場!

「教室」には、会期期間中の毎日、営業時間内のどこかで「WACK」所属のアーティストが来場。お題に答えるパフォーマンスやゲームに挑戦する様子を生で見ることができる。

■「学生証」や「変顔Tシャツ」など展覧会記念グッズ

開催を記念した限定グッズも用意。「購買部」には、メンバーそれぞれの在校写真を使用した「学生証」や「ブロマイド」、「変顔Tシャツ」など、ファン必見のグッズを多数ラインナップする。

■メンバー考案・監修のオリジナルかき氷も

8月21日(金)から31日(月)までの期間、渋谷パルコ10F「コミューン(ComMunE)」では、WACK所属のアーティストが考案・監修したオリジナルのかき氷が販売されるコラボレーションイベントを開催。さらに、8月25日(火)から31日(月)には、「WACK」代表の渡辺淳之介が手掛けるアパレルブランド「ネグレクトアダルトペイシェンツ(NEGLECT ADULT PATiENTS)」による、2021年春夏の展示会併催の期間限定ストアもオープン。

また、渋谷パルコ全館にてWACKメンバーの「直筆サイン入り渋谷パルコ限定ポスター」などが当たる「SCHOOL OF WACK抽選会」が実施されるなど、渋谷パルコ全体が“WACK”色に染まる関連企画も多数用意されている。

【詳細】

SCHOOL OF WACK

期間:2020年8月21日(金)~8月31日(月) 11:00-21:00

会場:パルコミュージアムトーキョー(渋谷パルコ 4F)

住所:東京都渋谷区宇田川町15-1

TEL:03-6455-2697

入場料:2,000円(税込)

前売券:イープラス(https://eplus.jp/schoolofwack/)にて8月7日(金)17:00~販売。

※営業日時が変更になる場合あり。

※日時指定入場制。

※「教室」は入替制観覧。

参加アーティスト:BiSH、EMPiRE、BiS、CARRY LOOSE、豆柴の大群、GO TO THE BEDS、PARADISES、WAgg

アイテム価格例:

・フォトTシャツ 4,500円(税込)

・THiS iS WACK Tシャツ(WACK全メンバー41種+渡辺淳之介) 4,500円(税込)

・SCHOOL OF WACK ブロマイド(WACK全メンバー41種+渡辺淳之介+集合写真) 300円(税込)

・A4サイズクリアファイル 400円(税込)

・ステッカーセット 1,500円(税込)

※展覧会記念商品の一部は、会期終了後にWEBでの販売を予定。

※上記以外にも記念グッズを多数販売予定。

■カフェコラボイベント

期間:2020年8月21日(金)~8月31日(月)

会場:コミューン(渋谷パルコ 10F)

内容:「WACK」所属アーティスト考案・監修 オリジナルかき氷販売

■SCHOOL OF WACK 抽選会

期間:2020年8月21日(金)~8月31日(月)

会場:渋谷パルコ 5F・特設会場

■ネグレクト アダルトペイシェンツ期間限定ショップ

期間:2020年8月25日(火)~8月31日(月)

会場:POP UP SPACE「BRIDGE」(渋谷パルコ 2F)