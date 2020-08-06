マクドナルド　大幅に反落、7月の既存店売上高1.0％増、2カ月ぶりプラスも材料出尽くし／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*10:26JST <2702> マクドナルド 5190 -40
大幅に反落。7月の既存店売上高が前年同月比1.0％増になったと発表している。前月は3.2％減。2カ月ぶりのプラスだが小幅な伸びにとどまっており、材料出尽くし感から売られている。客数は13.2％減（前月19.4％減）、客単価は16.4％増（同20.1％増）。全店ベースの売上高は1.4％増（同2.8％減）だった。7月は各種のビーフバーガーを販売したほか、人気のサイドメニューを特別価格で提供している。《HH》
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