新垣結衣の写真展が大阪で、未公開の撮り下ろし写真展示＆オリジナルグッズも

新垣結衣の写真展「YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019 PHOTO EXHIBITION」の大阪開催が決定。2020年8月14日(金)から8月30日(日)まで、大阪・梅田ロフトにて行われる。

■新垣結衣の写真展が大阪へ

新垣結衣7年ぶりのビジュアルブック『YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019』の発売に合わせて開催された人気イベントが大阪へ。東京・渋谷パルコで行われ話題を呼んだ写真展が、大阪で行われる。

写真展では、ビジュアルブック『YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019』

のために撮り下ろされた写真の未公開カットを中心に写真を展示。ビジュアルブックは、ファッション誌『NYLON JAPAN』の2010年から2019年までの連載ページ、表紙、編集ページに加え、31歳の新垣結衣の等身大の姿を収めた撮り下ろしページを収録した書籍だ。

■初登場のTシャツなどオリジナルグッズも

大阪会場では、新グッズ「PHOTO EXHIBITION T-shirts」を用意。フロントには「TO ALL THE COLORS THAT WILL CREATE ME.TO THE JOURNEY WAITING AHEAD OF ME」のメッセージを添え、バックスタイルには1枚の写真をあしらったシンプルなデザインだ。

他にも、写真展のオリジナルグッズとして、トートバッグやオリジナルポスター、ポストカード、ブックマークなどが発売される。

■【詳細】

「YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019 PHOTO EXHIBITION」

会期:2020年8月14日(金)~8月30日(日)11:00〜20:00※最終日は18:00閉場

※⼊場は閉場の30分前まで。

会場:梅⽥ロフト4F イベントスペース

住所:大阪府大阪市北区茶屋町16-7

入場料:700円(税込)ノベルティ付き

※8月14日(金)~8⽉16日(日)事前予約制(抽選)

※8月3日(月)12:00よりチケット予約スタート

<オリジナルグッズ>

・<NEW>PHOTO EXHIBITION T-shirts

サイズ:M/L/XL

・トートバッグ 全3種 各2,800円+税

・オリジナルポスターB2サイズ 1,500円+税

・ポストカード5枚セット 1,200円+税

※グッズは写真展会場またはレプロ公式オンラインショップで購入可能。