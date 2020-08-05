ライフ RSS

 

新垣結衣の写真展が大阪で、未公開の撮り下ろし写真展示＆オリジナルグッズも

2020年8月5日 08:39

小

中

大

印刷

記事提供元：ファッションプレス

　新垣結衣の写真展「YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019 PHOTO EXHIBITION」の大阪開催が決定。2020年8月14日(金)から8月30日(日)まで、大阪・梅田ロフトにて行われる。

■新垣結衣の写真展が大阪へ

　新垣結衣7年ぶりのビジュアルブック『YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019』の発売に合わせて開催された人気イベントが大阪へ。東京・渋谷パルコで行われ話題を呼んだ写真展が、大阪で行われる。

　写真展では、ビジュアルブック『YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019』
のために撮り下ろされた写真の未公開カットを中心に写真を展示。ビジュアルブックは、ファッション誌『NYLON JAPAN』の2010年から2019年までの連載ページ、表紙、編集ページに加え、31歳の新垣結衣の等身大の姿を収めた撮り下ろしページを収録した書籍だ。

■初登場のＴシャツなどオリジナルグッズも

　大阪会場では、新グッズ「PHOTO EXHIBITION T-shirts」を用意。フロントには「TO ALL THE COLORS THAT WILL CREATE ME.TO THE JOURNEY WAITING AHEAD OF ME」のメッセージを添え、バックスタイルには1枚の写真をあしらったシンプルなデザインだ。

　他にも、写真展のオリジナルグッズとして、トートバッグやオリジナルポスター、ポストカード、ブックマークなどが発売される。

■【詳細】

　「YUI ARAGAKI NYLON JAPAN ARCHIVE BOOK 2010-2019 PHOTO EXHIBITION」
会期：2020年8月14日(金)～8月30日(日)11:00〜20:00※最終日は18:00閉場
※⼊場は閉場の30分前まで。
会場：梅⽥ロフト4F イベントスペース
住所：大阪府大阪市北区茶屋町16-7
入場料：700円(税込)ノベルティ付き
※8月14日(金)～8⽉16日(日)事前予約制(抽選)
※8月3日(月)12:00よりチケット予約スタート

＜オリジナルグッズ＞
・＜NEW＞PHOTO EXHIBITION T-shirts
サイズ：M/L/XL
・トートバッグ 全3種 各2,800円＋税
・オリジナルポスターB2サイズ 1,500円＋税
・ポストカード5枚セット 1,200円＋税
※グッズは写真展会場またはレプロ公式オンラインショップで購入可能。

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワード新垣結衣NYLON JAPAN渋谷パルコ

関連記事

スポンサードリンク

イベントの最新ニュース

RSS

もっと見る

» イベントの最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 英語のアウトプットレベルを引き上げる、制限時間を設けたトレーニング法
  2. 毎日食べたい! 子供の脳を劇的に活性化する「おやつ」とは?
  3. プロ通訳者の英語トレーニング方法を取り入れよう【ディクテーション編】
  4. 「Made in ピエール・エルメ」グランスタ東京に、マカロンほか日本料理店コラボのおにぎりや弁当も
  5. Twitterで英語学習、3人の魅力的なインフルエンサー
  1. 英語の勉強にAmazonプライム！ 間違いなく得する3つの使い方
  2. 英語の流暢さを高めるために効果的なライティングの練習方法
  3. 今すぐ使いたい「英語添削サイト」3選!
  4. 40代からでも遅くない! 渡辺謙も取り入れた英語学習方法「ドラマメソッド」とは?
  5. 「時間術」で学習の遅れを取り戻す　夏休みを有効活用しよう
  1. 子供の教育費はいくら必要? 備える方法とは
  2. 英語力習得にお金は不要! お金のかからない効果的な英語学習方法3選
  3. 「爬虫類脳」に支配されている子供は、大人になって成功しない?
  4. 英会話を始めるならYouTube! 動画を見るだけで第1歩が踏み出せる
  5. 子供の「ぼんやり」「イライラ」は砂糖が原因? 子供の頭と健康を壊す「おやつ」とは

広告

写真で見るニュース

  • (c) 123rf
  • ジャンプスタートのイメージ。
  • 複合商業施設の完成イメージ（J.フロントリテイリング発表資料より）
  • 2019年4月に発売された「ジェロ」の特別仕様車「FINAL EDITION」。（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
  • ホンダ N-BOX用サテライトビューカメラ取付イメージ（画像：ワントップ発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (37)

相場展望8月3日号　米国の中国に対する『怒り』を具現化した『香港自治法』　ドル決済禁止付きで日本等の金融機関にも罰則適用

「よしもと有楽町シアター」外観イメージ（画像: 三菱地所の発表資料より）

吉本興業と東京

広告

人気の生活家電（ Amazon.co.jp ）

  1. 【Amazon.co.jp 限定】オムロン 口中用 電子体温計(10秒で検温) 婦人用 MC-6832L
  2. SALONIA サロニア ストレートアイロン 海外対応 24mm
  3. パナソニック フェイスシェーバー フェリエ ES-WF41
  4. 体温計 非接触型 赤外線測定 バックライト対応 1秒で体温表示 業務用家庭用健康管理 老若男女
  5. オムロン 電子体温計 MC-687