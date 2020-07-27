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【M&A速報：2020/07/27（1）】SBIHD、野村HD傘下でSTOプラットフォーム運営のBOOSTRYに出資

2020年7月27日 12:49

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記事提供元：フィスコ


*12:49JST 【M&A速報：2020/07/27（1）】SBIHD、野村HD傘下でSTOプラットフォーム運営のBOOSTRYに出資
■SBIホールディングス<8473>、野村HD<8604>からSTOプラットフォーム運営のBOOSTRY株10％を取得　基本合意書を締結

■各SNSの店舗アカウントを一括管理するクラウドサービス「Canly」提供のLeretto、約6600万円の資金調達を実施

■法人向けエネルギー調達プラットフォーム「エネオク」運営のエナーバンク、ジェネシア・ベンチャーズから約5000万円の資金調達を実施

■過疎地再活性化モデルのザファーム、「おふろcafe」など温浴施設運営の温泉道場と資本業務提携

■難治性便秘治療機器開発のAlivas、MedVenture PartnersなどからシリーズAで約1.9億円の資金調達を実施

■フィルム事業等の泉、子会社でウェットスーツ・医療用具等製造のアイエムピーと医療用フィルター等加工販売の泉フィルターを合併

■「なぎさ薬局」展開の寛一商店グループ、新潟県で保険薬局「おおた調剤」運営の新潟医薬を買収

■ローム<6963>子会社のラピスセミコンダクタ、グループを再編　製造子会社ラピスセミコンダクタ宮崎とラピスセミコンダクタ宮城の吸収合併など

■デジタルソリューション事業のディマージシェア、子会社でシステムマネジメント・コンサルティング事業のプロバインズを吸収合併

■関西電力<9503>、太陽光発電所等開発のリニューアブル・ジャパンと資本業務提携

■新日本建物<8893>グループ、破産したカプセルホテル運営のファーストキャビンからホテルのフランチャイズ・運営受託事業を譲り受け

■アウトドアフィールド企画開発のVILLAGE INC、西日本新聞社など3社からの資金調達実施を発表

■アドバンテッジパートナーズ、グループの組織運営体制を変更　喜多慎一郎シニアパートナーが代表取締役に就任

■アークランドサカモト<9842>、LIXILビバ<3564>へのTOBが成立

■ハーバー研究所<4925>、子会社で化粧品・栄養補助食品等開発のHプラスBライフサイエンスを吸収合併

■投資顧問業のシンプレクス・アセット・マネジメント、堺化学工業<4078>に追加出資　出資比率10.62％に

■MS&ADインシュアランスGHD<8725>、英国の保険持株会社Phoenix社の株式約14.5％を取得

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《HH》

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