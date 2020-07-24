*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞
株式市場は祝日のため休業(スポーツの日)
＜海外＞
07:45 NZ・貿易収支(6月) 4.38億NZドル 12.53億NZドル
15:00 英・小売売上高指数(6月) 9.0％ 12.0％
16:30 独・製造業PMI(7月) 47.0 45.2
16:30 独・サービス業PMI(7月) 50.0 47.3
16:30 独・総合PMI(7月) 48.7 47.0
17:00 欧・ユーロ圏製造業PMI(7月) 49.3 47.4
17:00 欧・ユーロ圏サービス業PMI(7月) 50.6 48.3
17:00 欧・ユーロ圏総合PMI(7月) 50.5 48.5
17:30 英・製造業PMI(7月) 52.0 50.1
17:30 英・サービス業PMI(7月) 51.0 47.1
17:30 英・総合PMI(7月) 51.0 47.7
19:30 露・ロシア中央銀行が政策金利発表 4.25％ 4.50％
20:00 ブ・FGV消費者信頼感(7月) 71.1
21:00 ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(7月) 0.55％ 0.02％
22:45 米・製造業PMI(7月) 52.0 49.8
22:45 米・サービス業PMI(7月) 51.0 47.9
22:45 米・総合PMI(7月) 47.9
23:00 米・新築住宅販売件数(6月) 69.0万戸 67.6万戸
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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