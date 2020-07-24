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今日の注目スケジュール：独製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMIなど

2020年7月24日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：独製造業PMI、欧ユーロ圏製造業PMI、米製造業PMIなど
＜国内＞


株式市場は祝日のため休業(スポーツの日)


＜海外＞
07:45　NZ・貿易収支(6月)　4.38億NZドル　12.53億NZドル
15:00　英・小売売上高指数(6月)　9.0％　12.0％
16:30　独・製造業PMI(7月)　47.0　45.2
16:30　独・サービス業PMI(7月)　50.0　47.3
16:30　独・総合PMI(7月)　48.7　47.0
17:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(7月)　49.3　47.4
17:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(7月)　50.6　48.3
17:00　欧・ユーロ圏総合PMI(7月)　50.5　48.5
17:30　英・製造業PMI(7月)　52.0　50.1
17:30　英・サービス業PMI(7月)　51.0　47.1
17:30　英・総合PMI(7月)　51.0　47.7
19:30　露・ロシア中央銀行が政策金利発表　4.25％　4.50％
20:00　ブ・FGV消費者信頼感(7月)　　71.1
21:00　ブ・拡大消費者物価指数(IPCA-15)(7月)　0.55％　0.02％
22:45　米・製造業PMI(7月)　52.0　49.8
22:45　米・サービス業PMI(7月)　51.0　47.9
22:45　米・総合PMI(7月)　　47.9
23:00　米・新築住宅販売件数(6月)　69.0万戸　67.6万戸


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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