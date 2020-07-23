記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米新規失業保険申請件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞
株式市場は祝日のため休業(海の日)
＜海外＞
20:00 ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(7月22日まで1カ月間)0.56％
20:00 トルコ・中央銀行が政策金利発表 8.25％ 8.25％
21:30 米・新規失業保険申請件数(先週) 130万件
23:00 米・景気先行指数(6月) 2.6％ 2.8％
23:00 欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(7月) -12.3 -14.7
南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表3.50％ 3.75％
韓・GDP速報値(4-6月)
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
マーケットの話題の最新ニュース
- 7/22の強弱材料 7/22 08:23
- 今日の注目スケジュール：製造業PMI、スーパーマーケット売上高、米中古住宅販売件数など 7/22 06:30
- 7/21の強弱材料 7/21 08:29
- 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、工作機械受注、米上院銀行委員会においてFRB理事指名で採決など 7/21 06:30
- 7/20の強弱材料 7/20 08:44
広告
広告
広告