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今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米新規失業保険申請件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など

2020年7月23日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：トルコ中央銀行が政策金利発表、米新規失業保険申請件数、欧ユーロ圏消費者信頼感指数など
＜国内＞


株式市場は祝日のため休業(海の日)


＜海外＞
20:00　ブ・FGV消費者物価指数(IPC-S)(7月22日まで1カ月間)0.56％
20:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　8.25％　8.25％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　130万件
23:00　米・景気先行指数(6月)　2.6％　2.8％
23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(7月)　-12.3　-14.7


南ア・南アフリカ準備銀行(中央銀行)が政策金利発表3.50％　3.75％

韓・GDP速報値(4-6月)


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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