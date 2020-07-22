記事提供元：フィスコ
*08:23JST 7/22
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（22884.22、+166.74）
・NYダウは上昇（26840.40、+159.53）
・米原油先物は上昇（41.92、+1.00）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・米景気刺激策への期待
・コロナ向けワクチン開発の進展
弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（10680.36、-86.73）
・シカゴ日経225先物は下落（22720、大阪比-120）
・1ドル106円70-80銭
・SOX指数は下落（2096.59、-13.88）
・VIX指数は上昇（24.84、+0.38）
・コロナ感染者数の増加
・米中対立の長期化
・安倍内閣の支持率低下
留意事項
・製造業PMI（7月）
・日銀営業毎旬報告（7月20日現在）
・国債買いオペ
・スーパーマーケット売上高（6月）
・月例経済報告（7月）
・「Go To トラベル」キャンペーン開始
・米FHFA住宅価格指数（5月）
・米中古住宅販売件数（6月）
・米マイクロソフト、テスラなど決算発表《ST》
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