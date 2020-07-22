

*08:23JST 7/22

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（22884.22、+166.74）

・NYダウは上昇（26840.40、+159.53）

・米原油先物は上昇（41.92、+1.00）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・米景気刺激策への期待

・コロナ向けワクチン開発の進展

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（10680.36、-86.73）

・シカゴ日経225先物は下落（22720、大阪比-120）

・1ドル106円70-80銭

・SOX指数は下落（2096.59、-13.88）

・VIX指数は上昇（24.84、+0.38）

・コロナ感染者数の増加

・米中対立の長期化

・安倍内閣の支持率低下

留意事項

・製造業PMI（7月）

・日銀営業毎旬報告（7月20日現在）

・国債買いオペ

・スーパーマーケット売上高（6月）

・月例経済報告（7月）

・「Go To トラベル」キャンペーン開始

・米FHFA住宅価格指数（5月）

・米中古住宅販売件数（6月）

・米マイクロソフト、テスラなど決算発表《ST》